【藝術文化】TTXC台灣文化科技大會大玩未來科技 10月高雄重磅登場

延續去年首屆TTXC辦理經驗，2024TTXC將展現文化與科技融合成果。（高市文化局提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕文化部、高雄市政府聯手策畫的「2024 TTXC台灣文化科技大會（Taiwan Technology X Culture Expo）」，將於10月12日至27日在高雄駁二藝術特區展開，今年TTXC將延續AI熱潮，以「遊戲Game」為主題，聚焦遊戲娛樂、虛擬偶像及科技藝術，揭露文化科技領域的最新趨勢。

文化部長李遠表示，台灣位處全球半導體供應鏈的中心，愈來愈多文化工作者結合AI及XR技術，開創藝術的表現方式；延續去年首屆TTXC經驗，今年以更貼近大眾的主題展覽、論壇和周邊活動，展現文化與科技融合的成果。

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高雄市長陳其邁表示，TTXC再度落腳高雄，不只是看重科技產業加碼投資高雄的地緣優勢，同時整合具指標性的文化活動，如XR DREAMLAND、Takao Rock打狗祭、高雄電影節等，發揮高雄在XR技術應用與科技產業的領航能力。

眾多樂迷期待的打狗祭，則將於10月11日至13日登場，做為2024 TTXC打頭陣的活動，預計有6大主題舞台與3座合作舞台，邀請超過60組國內外的創作歌手、樂團，在愛河灣及高雄流行音樂中心開唱。

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