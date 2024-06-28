【藝術文化】每看必哭螢火蟲之墓改編音樂劇 全台巡演

《螢火蟲之墓》描繪一對兄妹為了在戰火中求生的悲慘故事。 （劇場空間提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕改編自野坂昭如半自傳小說《火垂るの墓》的日本動畫電影《螢火蟲之墓》，內容敘述二戰期間一對兄妹在戰火中求生的悲慘故事，鑒於近年國際情勢緊張，香港劇場空間取得原著授權，於2022年與日本新潮社合作，在香港推出《螢火蟲之墓》粵語音樂劇，中文版則於昨（27）日起，在台展開巡演。

香港劇場空間擅長製作各式音樂劇，曾2度受邀至台南藝術節演出《三張明信片的三種風景》、《雙城紀失》及和阮劇團合作《皇都電姬》等，這次帶來全新的華語音樂劇《螢火蟲之墓》，藝術創作總監余振球表示，希望透過音樂歌舞的方式，提醒世人「戰爭的殘酷」以及「親情的可貴」。

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劇場空間表示，《螢火蟲之墓》粵語音樂劇在香港反應熱烈，更入圍2023年香港舞台劇獎最佳原創音樂。劇中飾演小女孩「節子」的小演員賴睿妍，雖然年輕，但優異的演技與唱功，讓香港獨立媒體評論人何俊輝大讚「唱3次〈彈珠糖〉能唱出3種不同的角色身心狀態」，本次也隨團來台。即日起至7月20日於台北、台中、台南、高雄巡演，詳詢OPENTIX，或「劇場空間」臉書專頁（www.facebook.com/TheatreSpaceHK）。

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