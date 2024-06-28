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藝文 > 自由副刊 > 愛讀書

【自由副刊．愛讀書】 《營繕師異譚之參》

2024/06/28 05:30

《營繕師異譚之參》
小野不由美著，王華懋譯，獨步文化出版

小野不由美著，王華懋譯，獨步文化出版

小野不由美（Ono Fuyumi，1960-）此書六篇小說皆是以日本怪談常見的不思議事件起手，不避諱製造恐怖情節，在平穩冷靜的敘述下，邏輯與脈絡行雲流水，最後給出一記轉折，以「療癒系怪談」連結人與家人之間各種情感面向。比如婆婆去世後的房間仍不斷傳來她生前的動靜聲響、袖珍娃娃屋裡的小偶人上演詭異的凶殺案、二樓房間窗戶有著女性向觀者招手的魅影、一張蒼白的臉在衣櫥角落忽隱忽現，那些在工作室、娃娃屋模型、老屋顏、建物的窗戶之間，由一名修護建築內外的營繕師為貫串全文的主要角色，用房屋修繕的視角，探索房屋中陰暗的角落，也探究人們潛意識中不敢正視的部分，而當隨著劇情拓展，恐懼消失後，也像完成一趟心理重建旅程，遺留下的盡是溫柔與療癒。（燙燙葫蘆）

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