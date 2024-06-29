5-4【藝週末．城市散步】最佳台北市伴手禮：有郭雪湖的一切、台灣人民自救運動宣言、日星小鉛字

如果最愛的作家到台北市玩，會安排哪一處做為必遊景點？

張惠菁：也是陽明山。帶韓麗珠去過陽明山上一處安靜的祕境。

張亦絢：中山堂、蔡瑞月舞蹈社、波麗露構成的三角。導覽：「呂赫若在這唱過歌，蔡明亮開咖啡館……」背景音樂是滑板刷刷聲。

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中山堂。（Shutterstock）蔡瑞月舞蹈研究社。（達志）

黃麗群：不怕擠的從赤峰街開始，逛到迪化街永樂市場，再到寧夏夜市，因為我自己沒事也愛逛這些地方。怕擠的或許去民生社區。有咖啡廳也有選物小店，有幾十年的台式麵包與合菜館子，翻過面來有老公寓與宛如膚下青藍微血管的巷弄生活，最後在雄踞一方的草埔市場亂買亂吃一番。經過三民路上的新建社區時我會告訴他們：「這裡當年改建拆除時，我站在馬路對面看重機具甩大鐵球。」

最推薦的台北市伴手禮？

張惠菁：收到過孫梓評送我的，在金華街購買的龍眼花茶包，清香微甜，是個讓人安寧下來的味道。今年初有陣子事忙，回到家總是先泡一杯茶安神。

張亦絢：有郭雪湖的核桃糕與有郭雪湖的一切。攝影書推台北車站對面國家攝影文化中心和moom bookshop。《自由背包客：台灣民主景點小旅行》（中英雙語）。《大稻埕動物園》。〈台灣人民自救運動宣言〉（唐山自取）。峰大另推杏仁餅。世運倫教糕。六堆伙房辣椒醬。日星小鉛字。東門可買柯亞果醬。書林、南天、春秋、季風帶、女書店的「風聲」。

鉛字小印章。（日星鑄字行提供）

黃麗群：台北市到底有沒有伴手禮⋯⋯說不上來。我自己會買義美的「南街殷賑」鐵盒裝南棗核桃糕。或者家附近小店 Coffee Sind 的自家咖啡掛耳包。

核桃糕鐵盒以郭雪湖《南街殷賑》設計。（義美食品提供）

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