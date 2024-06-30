【藝術文化】庄頭劇場嘉義場紙風車壓軸 全場為唐吉軻德加油嗨翻天

大風車冒出火花，觀眾嗨翻天。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕文化部「文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定」昨（29）日前進嘉義縣大林鎮運動公園，下午2點起，由十鼓擊樂團等6組表演團體輪番演出，晚上7點由紙風車劇團《唐吉軻德冒險故事-銀河天馬》庄頭限定版壓軸，飛天四頭龍、遁地雙頭龍首度同台，與凌空而降的唐吉軻德展開世紀大戰時，視覺饗宴掀起一波波高潮，讓8千多位觀眾大呼過癮，大小朋友齊為唐吉軻德「加油」，全場氣氛嗨翻天。

6 組團隊在寶島舞台輪番演出。（記者蔡宗勳攝）

文化部為落實文化平權，舉辦「庄頭劇場藝日限定」巡演，去年累積約12萬人次參與，今年延續這份感動，在全台10縣市（含離島）辦理10場巡迴演出，昨嘉義大林場為第5場，傍晚6點45分由文化部政務次長王時思主持開幕式，嘉義縣長翁章梁、立委王正旭、紙風車劇團創辦人李永豐等人到場同樂。

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紙風車劇團《唐吉軻德冒險故事-銀河天馬》庄頭限定版，唐吉軻德凌空而降大戰飛天四頭龍。（記者蔡宗勳攝）

「庄頭劇場」6組表演團隊劇碼，分別為十鼓擊樂團《台灣風情》、長義閣掌中劇團《偶，沉默了．皆大歡喜》、三缺一劇團《蚵仔夜行軍》、看嘸舞蹈劇場《水的三種變態》、嘉義響飛直笛合奏團《木笛庄腳情》及逐鹿表演藝術團《解碼鄒傳說》，一連串精采演出，贏得觀眾掌聲連連。

還有多元文創市集區，包括餐飲區、文創商品和手作體驗區，並邀請台灣特技舞蹈協會規畫街頭藝人表演，由森森不息街頭劇場、海Fun街頭馬戲帶來切磚、默劇、小丑、大武術、高車踢碗、雜耍球圈棒、倒立、翻騰等演出，貼近觀眾、互動性超高的街頭劇場，讓大小朋友樂在其中。

晚場壓軸演出的紙風車劇團，出動限定版寬25公尺、身長20公尺的飛天四頭龍，與遁地雙頭龍首次同場演出，唐吉軻德飛上天展開冒險歷程，遭到四頭龍與雙頭龍夾擊，幾度被飛龍撞翻、幾乎被吞噬，隨著緊張劇情，觀眾賣力為唐吉軻德加油打氣，現場氣氛嗨到最高點，最終遍體鱗傷的唐吉軻德擊退天地雙龍，觀眾歡聲雷動，度過歡愉仲夏夜時光。

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