【藝術文化】音樂劇《西貢小姐》巡演到台北 劇迷：比在國外看的更感動

劇中經營酒吧的「工程師」唱出在某些特定時代的美國夢。(credit_Daniel Boud,寬宏藝術提供)

〔記者凌美雪/台北報導〕音樂劇《西貢小姐》風靡全球,原版於1989年在倫敦西區首演,榮獲70項以上的戲劇及藝術大獎,但全球巡演卻是今年才來到台灣。而不管是過去曾在國外看過,或是從沒看過、慕名而來,這部由音樂劇金牌製作人卡麥隆.麥金塔許(Cameron Mackintosh)攜手GWB娛樂製作公司全新打造的版本,感動無數人,最終站台北為此加演8場,將演出至7月7日。

越戰期間美國士兵與越南女人所生的小孩「貝度」(Bui-Doi),成為《西貢小姐》核心主題。(credit_Daniel Boud,寬宏藝術提供)

《西貢小姐》與《悲慘世界》、《貓》、《歌劇魅影》被譽為史上最偉大的4大音樂劇。《西貢小姐》由克勞德-米歇爾.荀伯格(Claude-Michel Schönberg)譜寫音樂,阿蘭.鮑伯利(Alain Boublil)寫詞。截至目前已在32個國家、373個城市演出。卡麥隆.麥金塔許製作的其中一版本於2014年在倫敦首演,隨後回歸百老匯上演,被《紐約客》雜誌讚譽為「一場極具爆炸性的百老匯復興」。

寫實比例從天而降的直升機,逼真畫面與轟隆聲響,讓人印象深刻。(寬宏藝術提供)

與其他2齣音樂劇相比,《西貢小姐》與《悲慘世界》都以底層社會在戰爭中求生存為背景,故事內容較《貓》與《歌劇魅影》寫實,但《西貢小姐》從越戰時期1975年「西貢淪陷」開始說故事,講述越南女子金(Kim)與美國軍官克里斯(Chris)之間的「愛情」,其中牽涉了白人「種族歧視」,也被許多觀眾認為是「物化女性」,而聚焦那個年代的故事能否不觸及這些爭議?在女主角選擇死亡的悲劇收場後,或許觀眾可以有更多思考。

在沉重的時代議題之外,《西貢小姐》之所以能躋身「4大」,歸功於音樂、特效與演員實力。其中,最知名的場景是寫實比例從天而降的直升機,載走魚貫逃入機內的美軍,逼真的畫面加上迴盪在劇院的轟隆聲響,呈現出波瀾壯闊的戰亂歲月,當直升機再度起飛,最終在越南人民心中埋下絕望。

在音樂部分,此次巡演版本,精心選拔出來自全球及亞太地區的42位優秀演員,包括男、女主角及滿心美國夢的重要配角「工程師」,演技與唱功都非常到位。值得一提的是,隨團巡演的專屬樂隊演奏使整個演出更具現場感。曲目包括〈The Heat is On in Saigon 西貢熱力四射〉、〈The Movie in My Mind 我心中的電影〉〈Last Night of the World 世界最後一夜〉〈American Dream 美國夢〉等,都讓人回味了經典。

除音樂、特效與演員實力,整體演出的精準與流暢度,都讓人感受到幕後團隊的頂真精神;或許因為加了中文字幕,席間可以聽到觀眾討論,更了解故事情節,也更加感動。

加演場次自7月2日起,在台北國家劇院演出到7月7日。

