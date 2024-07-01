【藝術文化】音樂劇《西貢小姐》巡演到台北 劇迷：比在國外看的更感動

劇中經營酒吧的「工程師」唱出在某些特定時代的美國夢。（credit_Daniel Boud，寬宏藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕音樂劇《西貢小姐》風靡全球，原版於1989年在倫敦西區首演，榮獲70項以上的戲劇及藝術大獎，但全球巡演卻是今年才來到台灣。而不管是過去曾在國外看過，或是從沒看過、慕名而來，這部由音樂劇金牌製作人卡麥隆．麥金塔許（Cameron Mackintosh）攜手GWB娛樂製作公司全新打造的版本，感動無數人，最終站台北為此加演8場，將演出至7月7日。

越戰期間美國士兵與越南女人所生的小孩「貝度」（Bui-Doi），成為《西貢小姐》核心主題。（credit_Daniel Boud，寬宏藝術提供）

《西貢小姐》與《悲慘世界》、《貓》、《歌劇魅影》被譽為史上最偉大的4大音樂劇。《西貢小姐》由克勞德-米歇爾．荀伯格（Claude-Michel Schönberg）譜寫音樂，阿蘭．鮑伯利（Alain Boublil）寫詞。截至目前已在32個國家、373個城市演出。卡麥隆．麥金塔許製作的其中一版本於2014年在倫敦首演，隨後回歸百老匯上演，被《紐約客》雜誌讚譽為「一場極具爆炸性的百老匯復興」。

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寫實比例從天而降的直升機，逼真畫面與轟隆聲響，讓人印象深刻。（寬宏藝術提供）

與其他2齣音樂劇相比，《西貢小姐》與《悲慘世界》都以底層社會在戰爭中求生存為背景，故事內容較《貓》與《歌劇魅影》寫實，但《西貢小姐》從越戰時期1975年「西貢淪陷」開始說故事，講述越南女子金（Kim）與美國軍官克里斯（Chris）之間的「愛情」，其中牽涉了白人「種族歧視」，也被許多觀眾認為是「物化女性」，而聚焦那個年代的故事能否不觸及這些爭議？在女主角選擇死亡的悲劇收場後，或許觀眾可以有更多思考。

在沉重的時代議題之外，《西貢小姐》之所以能躋身「4大」，歸功於音樂、特效與演員實力。其中，最知名的場景是寫實比例從天而降的直升機，載走魚貫逃入機內的美軍，逼真的畫面加上迴盪在劇院的轟隆聲響，呈現出波瀾壯闊的戰亂歲月，當直升機再度起飛，最終在越南人民心中埋下絕望。

在音樂部分，此次巡演版本，精心選拔出來自全球及亞太地區的42位優秀演員，包括男、女主角及滿心美國夢的重要配角「工程師」，演技與唱功都非常到位。值得一提的是，隨團巡演的專屬樂隊演奏使整個演出更具現場感。曲目包括〈The Heat is On in Saigon 西貢熱力四射〉、〈The Movie in My Mind 我心中的電影〉〈Last Night of the World 世界最後一夜〉〈American Dream 美國夢〉等，都讓人回味了經典。

除音樂、特效與演員實力，整體演出的精準與流暢度，都讓人感受到幕後團隊的頂真精神；或許因為加了中文字幕，席間可以聽到觀眾討論，更了解故事情節，也更加感動。

加演場次自7月2日起，在台北國家劇院演出到7月7日。

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