【藝術文化】義大利鋼琴家加吉耶夫首訪台 北高獨奏會饗樂迷

2021年獲得華沙國際蕭邦鋼琴大賽第2名及「齊瑪曼獎」的鋼琴家加吉耶夫將首度來台舉行獨奏會。（鵬博藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕1994年生的義大利鋼琴家加吉耶夫（Alexander Gadjiev），是近年各種國際大賽的常勝軍，自2016年至今囊括了濱松國際鋼琴大賽首獎及觀眾票選獎、雪梨國際鋼琴大賽首獎、華沙國際蕭邦鋼琴大賽第2名及「齊瑪曼獎」等。加吉耶夫將於7月首訪台巡演。

主辦鵬博藝術表示，加吉耶夫自認生命中至今最值得驕傲的事，就是在蕭邦大賽當中拿到最佳蕭邦奏鳴曲詮釋的「齊瑪曼獎」，「這比我拿到蕭邦大賽第2名還要高興！我真的很喜愛蕭邦的第2號奏鳴曲，他試圖遙望貝多芬的音樂，尤其是第12號奏鳴曲Op. 26。蕭邦以非常濃縮的形式，發揮了自己作曲的最佳水準，其音樂情感的層次是前所未聞的，4個樂章看起來如此不同，而被包覆在一個更高的整體之中。」

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此次鋼琴獨奏會，上半場加吉耶夫選擇李斯特與蕭邦的作品，「這是2位出生僅相差1年多的偉大人物之間的對話；他們某種程度上彼此仰慕，甚至可能互相嫉妒，彼此相互理解，又相互誤解。」下半場則以史克里亞賓的混沌領域對抗貝多芬的飽滿精神，「對比永遠是最迷人的主題。」

鵬博藝術也轉述加吉耶夫對首訪台的期待，「聽聞同輩與前輩的音樂家提過，台灣的古典音樂會聽眾相當獨特，有著與日本聽眾相比擬的專注度，又比日本聽眾熱情許多。我已經迫不及待與台灣的聽眾們見面了！」7月21日在高雄衛武營、22日在台北國家音樂廳演出。

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