【家庭plus．X碰到了Y】4大主張 單身快樂過

圖／達志影像

文／吳娟瑜

「妳怎麼還不結婚？」單身女性比起同齡男性承受更多壓力，尤其過年假期的三姑六婆，一問起私事就沒完沒了。

單身男性容易就範，只要爺奶爸媽節節進逼，抬出祖先為名，指出傳宗接代不可違逆，單身男性拖久了，最後乖乖聽話；單身女性反而醒悟得早，可沒這麼好催促的。

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未婚的現代女性，年齡約在30+，已在職場打過滾，在婚戀市場繞過一圈，明白自己要什麼、不要什麼。

年紀輕輕就在「寧缺勿濫」的醒悟下，明白結婚生子不能保證一生的幸福，倒不如把握四大主張，選擇自主快樂過日子。

第一主張：財富自由

從小看過爸媽為錢吵架的情景，尤其媽媽伸手要錢，爸爸怒斥「錢花這麼快？」的卑屈模樣，單身女性發誓長大要做個有骨氣的女人。

單身女性自己賺錢自己花，要遊學、要旅行、要創業，全部自個兒來，不必看人臉色，不必擔心老公來掏空，也不煩惱老了沒人養，因為投資理財樣樣來。

第二主張：身體自由

假期長的時候，寂寞難免，但是上健身房、騎摩托車環島，進到志工服務隊伍，三五好友來趟溫泉之旅也不錯。

單身女性趁年輕把身體照顧好，偶爾有個男伴也不錯，就算沒有也OK，少了爭吵更清靜。

單身女性如果確立「一輩子是完全獨身主義」，那沒有後代子孫，更要學習自得其樂；若是被動式地擠進單身行列，正在等待「對的」有緣人，只要把凍卵準備好，先玩個幾年也不錯。

第三主張：關係自由

單身女性並非絕情的人，更不是濫情的人，只是不想做個哭哭啼啼要求男人回心轉意的弱女子。

現在的單身女性跨過了媽媽那個委屈求全、為家庭付出的世代，明白一個女人成為一個獨立個體，是一個自尊自重的「人」，才能活得開心快樂。

所以，在關係的處理上已經懂得快刀斬亂麻，懂得謝絕不對的人，人生無需浪費時間、金錢投資在錯誤的關係裡。

第四主張：靈性自由

單身女性走向財富自由、身體自由、關係自由，逐漸走向海闊天空的靈性自由，無論聽演講、參加讀書會，加入線上探索學習，總能覓得豐富的領悟，找到自主思考的成長。

靈性自由的成長路上，單身女性還有漫長的一條路，但方向對了，內心的自由度就提高，結不結婚不再是一件困擾的事。

總之，目前在30+的單身女性，選擇「單身」，漸漸不是被動的因素，反而是主動的因素，看多了、聽多了，女性一生的幸福不再寄託於丈夫、孩子，掙脫而出的是新觀念──「一人家庭也是家庭」。

所以，看到單身女性拿著行李直奔機場去海外業務考察、正興致冲冲為自己辦一場「一人婚禮」，或是申請到入學許可……這都是可喜可賀的事，祝福她們吧！

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