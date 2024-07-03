【藝術文化】豆莢寶寶《敲敲戰隊》新生代演出令人驚豔 朱宗慶：合奏展現團隊力

暑假盛事「豆莢寶寶兒童音樂會」將於8月展開巡演。

（擊樂文教基機會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕今年朱宗慶打擊樂團可說馬不停蹄，6月分完成擊樂劇場《木蘭》首度大型戶外演出，旋即遠征巴黎，為文化奧運「台灣隊」暖身，鼓動前進的節奏。緊接著，暑假盛事「豆莢寶寶兒童音樂會」將於8月展開巡演，剛從法國回台的朱團藝術總監朱宗慶，昨（2）日率豆莢寶寶們與媒體見面，談到其中有許多新團員，自信地說，「很開心，能看到打擊樂世代人才不斷湧現。」

打擊樂合奏展現「團隊力」。

（擊樂文教基機會提供）

豆莢寶寶兒童音樂會由「朱宗慶打擊樂團2」擔綱演出，今年推出全新節目《敲敲戰隊總動員，出擊！》，豆莢寶寶DoReMi將帶著觀眾探索神祕的「擊樂村」。朱團2助理藝術總監陳宏岳說，現在的2團史無前例地有了9位男性成員，因此，決定將主題定調為「擊樂戰隊」，希望能讓難得的男性團員人數發揮有別於以往的張力。

請繼續往下閱讀...

豆莢寶寶DoReMi將帶著觀眾探索神祕的「擊樂村」。

（擊樂文教基機會提供）

2團新進的年輕團員，都是從小看兒童音樂會長大的「擊樂寶寶」，朱宗慶說，4月看排練時就感覺到，新團員「無論在準備的完整度或是對演出的熱情，都令我驚豔，感到信心十足。很開心，能看到打擊樂世代人才不斷湧現，並透過兒童音樂會這個舞台來進行傳承！」

關於演出內容，陳宏岳表示，演出現場打造成「擊樂村」，除首次從觀眾席進行開場外，木質樂器阿瑪丁達（Amadinda）也將化身為「音樂神木」，由敲敲戰隊隊員一起演奏開場曲，象徵對「音樂神木」的守護。為使音樂整體聽起來有更多趣味性與變化性，在曲目上也特別挑選了採用多樣性樂器材質的曲目，再透過「敲敲戰隊」的演繹，不只充滿朝氣，也飽含細膩情感。

「擊樂村」也蘊藏不少呼應人生課題的情節，比如「敲敲戰隊」有共同獲得養分的時刻，也有離開「舒適圈」、分道揚鑣的時刻，還有化解誤會、重新凝聚以及再次結伴出發的時刻，就像人際關係與團體生活，都會經歷磨合與融合，並體會到成長的矛盾心情以及團結的可貴。朱宗慶認為，在強調「團隊力」的今日，「合奏」是打擊樂的一大特色，期待這次演出，能將這個珍貴的價值體會，以輕鬆有趣的方式傳遞至孩子們心中。

8月3日在台北城市舞台首演，預計將巡迴台北、新北、基隆、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義、台南與高雄等11縣市，共28場演出。詳詢OPENTIX兩廳院文化生活。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法