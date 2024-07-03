【藝術文化】捷克「作家閱讀月」登場 李昂朗讀〈彩妝血祭〉引共鳴

作家李昂（左）以中文朗讀作品〈彩妝血祭〉，透過文學講述台灣228事件受難者歷史及性別認同議題，深獲現場讀者共鳴。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕「作家閱讀月」1日於捷克第2大城布爾諾Goose on a String Theatre開幕，台灣為今年度主題國，由文化部與捷克風車出版社（Větrné mlýny）合作薦送李昂、程廷（Apyang Imiq）、陳雪、利格拉樂．阿女烏（Liglav A-wu）、洪明道等31位台灣作家赴捷克與斯洛伐克參與。首位上場的台灣作家李昂，向讀者朗讀作品〈彩妝血祭〉，透過文學講述台灣228事件受難者歷史及性別認同議題，深獲現場讀者共鳴。

文化部政務次長李靜慧（左起）、作家李昂、駐捷代表柯良叡與捷克文化部次長Ondřej Chrást於捷克「作家閱讀月」開幕日合影。（文化部提供）

文化部政務次長李靜慧表示，台灣為「作家閱讀月」第1個亞洲主題國，深感榮幸。此次到訪捷克，也深刻理解捷克人如何透過語言、文學建立「捷克文化共同體」。近年台捷友好，兩國在歷史和地緣上有相似之處，透過文學及母語朗讀的形式，將台灣島嶼上的故事帶到中東歐，是極具意義的文化交流。

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風車出版社主編Petr Minařík表示，很高興在「作家閱讀月」的第25年，能夠邀請台灣成為主題國，也特別感謝台捷兩國文化部的支持。駐捷代表柯良叡表示，期待31位台灣作家與捷克讀者精采的互動，可以探索彼此的共同點及差異，讓台灣與捷克文學成為促進兩國文化理解與友誼的橋梁。

李昂以中文朗讀〈彩妝血祭〉，吸引觀眾凝神聆聽，會後提問踴躍。觀眾問及海外經歷對她的影響，李昂表示，在美國求學期間，見識到美國的女性運動，而自己的作品被翻譯成多國語言，陸續獲邀赴海外演講，也開拓她的眼界。最後，李昂強調，當今台灣自由的土壤，是重要的創作養分，而自由帶來的眾聲喧譁，也要學著包容與聆聽。

「作家閱讀月」即日起進行為期1個月的馬拉松式朗讀活動，台灣讀者能透過「作家閱讀月」FB粉絲專頁觀看朗讀與講座活動直播，詳詢閱讀月官網（https://www.autorskecteni.cz/geo）。

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