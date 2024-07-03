【自由副刊．愛讀書】 《做書的人》

《做書的人》

陳雨汝採訪撰文，廖建華攝影，逗點出版

陳雨汝採訪撰文，廖建華攝影，逗點出版

由陳夏民企畫，韓文譯者陳雨汝採訪撰文，廖建華親臨韓國走訪如春日警鈴、第二提綱、概念誌、一頁出版、悠悠出版社、動詞出版等十間獨立出版社，以文字與攝影紀實報導出版人樣貌、生活與出版社長們共同心懷的產業難題。獨立書出版社精采之處，在於開業者都擁有核心價值與理念，有些堅守為女性權利發聲、也有依照高端讀者需求，鎖定知識量高的人文社科思想等。但出版畢竟是商業活動，因此除了探問能否一輩子從事出版業的問題，也尖銳直指關於行銷策略、銷售目標縮小主題並鎖定受眾、封面設計的嘗試、以社群媒體習慣納入做書思維等實際問題。透過一本寫給出版從業人員的真情錄，看見韓國獨立出版人的日常與心情，並傳達獨立出版不是「一個人的武林」。（採菊人）

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