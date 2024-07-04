【藝術文化】中正紀念堂轉型正義 李遠：要讓仇恨翻頁但不能遺忘歷史

文化部長李遠昨日赴立法院就文資保存相關議題報告並備質詢。（記者王藝菘攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕為推動轉型正義，對於三軍儀隊撤出中正紀念堂堂體，國防部長顧立雄日前在立法院表示，將與文化部協調規畫，移至自由廣場表演。文化部長李遠昨（3）日出席立法院報告業務並備詢時表示，去威權是民眾的共識，但在轉型正義的過程中，不要撕裂族群，目前先從中正紀念堂周邊種種休閒環境陸續改造，至於儀隊撤出堂體的相關細節，將儘快定案。

為清除威權象徵，使中正紀念堂能順利轉型，行政院促轉會提出5項具體原則，其中包括建議撤出三軍儀隊，解除現存地景的威權性。（資料照，記者羅沛德攝）

立委陳培瑜提及，每個人對轉型正義的想像有各自的認知與目標，「面對儀隊要撤至自由廣場操演，之於轉型正義的意義是什麼？」

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李遠說明，轉型正義行之已久，譬如中正紀念堂已由展覽內容為考量，執行台灣邁向自由民主過程等相關議題；至於三軍儀隊在堂體裡對象徵威權的銅像致意，具有較多爭議，國防部的決定很關鍵，但同時也給予很多討論空間與彈性。他表示，「考慮到觀光客喜歡這樣的表演形式，也考慮到一般民眾觀感，文化部已經嘗試討論很多路線。歷史上留下來的威權建築，在社會中，不同族群都有不同的看法，因此處理此事必須非常小心，不希望處理之後變成撕裂族群的事。」

李遠強調，「要讓仇恨翻頁，但不能遺忘歷史，這件事情處理得好，可以讓它成為一個歷史過程，像一本書翻過新頁，而不是糾結在兩極的看法。對於中正紀念堂回歸到生活面的各種想像與可能的改變，都將列入思考，轉型正義會議預計10月舉辦，但我希望可以加快腳步，未來做出一個讓大家滿意的結論。」

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