【藝術文化】NSO歌劇音樂會《玫瑰騎士》 7/11登場

客席音樂家芭芭拉．科澤爾伊（右）與宮地江奈於昨日記者會現場演唱片段。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕以歌劇音樂會隆重為樂季閉幕，已成NSO國家交響樂團的傳統。今年將演出理查．史特勞斯的《玫瑰騎士》，由音樂總監準．馬寇爾與導演太田麻衣子（Maiko Ota），攜手國內外聲樂名家，包括安．匹德森、芭芭拉．科澤爾伊、威廉．舒文哈莫爾、宮地江奈、周雅萍、賴珏妤、陳佳雯、王典、湯發凱、李增銘、葉展毓、吳翰，以及台北室內合唱團、台北愛樂少年及兒童合唱團等，共同演出。

準‧馬寇爾（後排右5）、日本導演太田麻衣子（前排左3）與團隊合影。（NSO提供）

理查．史特勞斯是NSO 2023/2024樂季的主題之一，《玫瑰騎士》是他顛峰時期所創作的大型歌劇，充滿了維也納風情和幽默，「這可能是理查．史特勞斯創作過最美麗的歌劇作品，也無疑是最著名的一部。」準．馬寇爾表示，《玫瑰騎士》劇情瘋狂，音樂優美動聽，「我們擁有一群出色的演員陣容和管絃樂團，我相信這將會是一場令人難忘的音樂盛宴。」

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準．馬寇爾也提到，在音樂廳的舞台展現歌劇製作是一大挑戰，這次與日本導演太田麻衣子合作，在歌劇的細節上有很完整的呈現。自2008年起執導多部歌劇都享譽國際的太田麻衣子則表示，去年來台欣賞NSO演出時，團員出色的演出以及現場觀眾給予的熱烈掌聲都讓她非常難忘。她說，《玫瑰騎士》很迷人，除了有很多笑點，也有能打動內心深處的音樂，「我認為這是世界上最美麗的音樂作品之一。」

《玫瑰騎士》7月11、13日，在國家音樂廳演出。

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