限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【自由副刊】 楊智傑／清晨的鑽珠
◎楊智傑
◎楊智傑
我還醒著。
窗沒關。清晨穿過紗窗走進來了。
它身著白斑小紅裙，肌膚年輕細嫩，霧灰的表皮下一粒粒發燒的微型太陽洄游著。
我是它完美肌膚上一顆礙眼的脂肪粒，把我擠掉，把我擠掉；快把我擠掉。
請繼續往下閱讀...
我不屬於這裡。
把我擠掉。讓我流出燒金的膿和髮絲的血。成為又醜又老的爛疤。
把爛疤摳出兩個洞，割一條線。看起來就像所有即將甦醒的健全智人一樣，有著一張純潔美好、令人憎妒的臉。（那條割得彎彎的線就像在對我微笑，微笑，微笑。嘲笑。）
這是一場殘忍的謀殺。所有的鳥吠和鄰人精良的早安、屠宰場似發不動的老引擎聲都在把自己最險惡的陰影刺青在我身上。
他們胭脂抹粉，笑臉迎人，年華依舊。
而我被刺成絕望的黑夜。一坨充滿皺紋、有血有肉有愛有恨有遺憾的黑夜。
我試著閉上眼睛，想像自己有一口煤礦坑似的臭嘴。
我可以在馬桶旁唱歌，哭，還有，原諒人們的微笑。
我可以對人們微笑。
我可以假裝對人們微笑。
我可以用漆黑的嘴嘔出一座座閃閃動人的銀河。
我可以想像。想像這些銀河裡柔美的星星都是他們的惡意。
「好漂亮的惡意，我要把它們一顆顆鑷起來串成鑽珠，掛在我斷掉的脖子上。」●
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
網友回應