【自由副刊】 赫謬／林榮三文學獎我最愛……〈泳池〉

（第十一屆短篇小說獎首獎．鍾旻瑞）

◎赫謬

小說故事聚焦在夏日泳池時光，「少年」與「男孩」和「男人」的相遇與離別。作者騰出名字的空間，讓他們可以是眾人，任讀者在各個階段間游移，探尋自身位置。暑假結束，小說中的少年得到性的啟蒙，卻也要步向男人的後塵，在社會教條裡成長：「我是一半的你，你是一半的他。用這樣的公式，少年不知道如果不再相見，他們之間到底是誰失去的比較多。」

〈泳池〉沒有拗口詞彙、結構完整，描繪再日常不過的事，裡頭的象徵也並不晦澀難解，可它內斂而深刻，禁得起時間考驗。林榮三文學獎將要邁向第二十屆，台灣通過同婚法也滿五年，回望〈泳池〉，同性愛、性別角色……無論以何種面貌現形，社會框架仍然存在──成長，是一趟失去自己的過程。讀者也在這份「成長痛」裡長大，靜待水底的恐龍將自己，吞下肚裡。●

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