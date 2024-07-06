【家庭plus．美味教室】布丁 怎麼吃都開心

義式奶酪

文、食譜示範／權香美 譯／丁睿俐

焦糖糖漿

我正式學習糕點製作，也開始經營工作坊後，製作和品嘗布丁的機會變得更加頻繁。而且，每當去日本旅行時，布丁成了我必吃的甜點之一。透過品嘗各式各樣的布丁，我漸漸被布丁的魅力所吸引。

原味布丁

首先，輕輕舀起一勺表面，感受一下甜美而香濃的布丁味道。接下來，再用勺子挖得深一點，連同焦糖糖漿一併舀起品嘗吧！Q彈的布丁在口中慢慢融化，帶著微苦的焦糖與布丁相得益彰，成為小巧杯盞中的完美甜點。然而，食材和製作方法竟然如此簡單！

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布丁 怎麼吃都開心

請別猶豫，開始動手挑戰吧！希望大家都能與家人、朋友一起品嘗布丁，共享柔滑甜蜜的回憶。

法式卡布奇諾奶凍

〈達人小檔案〉權香美

以第一名的優異成績畢業於中村學院糕點專業課程，之後在弘大開設烘焙教室「301工作坊」。透過擄獲人心的精緻甜點及感性的傳授交流，在家庭烘焙師之間建立起極佳口碑。著作《布丁國度 全圖解‧初學者甜點課，第一次挑戰就成功》（邦聯文化）在台上市。

原味布丁

材料（70g×6個）：

蛋液67g、蛋黃32g、細砂糖43g、香草莢1/4根、牛奶320g

焦糖糖漿：

水15g、細砂糖60g、調整用熱水20g

準備：

1.香草莢用刀尖直向對半切開，再用刀背刮出香草籽備用。

2.將焦糖糖漿裝入洗淨後擦乾的布丁模具中。

做法：

1.將蛋液、蛋黃放入調理盆中，攪拌均勻後，再放入細砂糖和香草籽，輕輕攪拌。

2.將牛奶倒入鍋中，開中火稍微加熱，直到邊緣冒出一、兩個氣泡。

3.將做法2.的溫牛奶少量緩緩地倒入做法1.中，攪拌均勻。

4.為了獲得柔滑的口感，使用細篩網進行過濾。用量杯倒入模具中，用噴槍去除表面的氣泡。

5.將布丁模具放在鋪了廚房紙巾的隔水加熱用托盤上，並用鋁箔紙封口。

6.在托盤中注入70℃的水至1公分高，再放入已預熱至120℃的烤箱中，烘烤約30分鐘。

7.放入冰箱冷藏2個小時左右，使其充分冷卻。

焦糖糖漿製作方法：

將水和細砂糖放入鍋中，開小火煮沸，邊轉動鍋子邊煮至糖融化。整體開始沸騰出現顏色，邊緣呈淺金黃色並往中心逐漸擴散，整體開始呈金黃色。煮至邊緣顏色變成焦糖色後熄火。

利用餘熱繼續加熱至整體呈焦糖色後，將調整用熱水倒入一半。倒入熱水時要小心，以防焦糖糖漿四濺。倒入其餘的調整用熱水，焦糖糖漿完成。

義式奶酪

材料（60g×6個）：

牛奶135g、鮮奶油203g、細砂糖28g、香草莢1/4根、吉利丁片4g

配料：當季新鮮水果適量

準備：

1.吉利丁片用冰開水浸泡10分鐘，直至軟化。

2.香草莢用刀尖直向對半切開，再用刀背刮出香草籽備用。

做法：

1.將牛奶、鮮奶油、細砂糖、香草籽放入鍋中，輕輕攪拌混勻。

2.開中火稍微加熱，直到邊緣冒出一兩個氣泡即可。

3.離火後放入吉利丁片，充分攪拌至溶解。吉利丁片盡量在沒有水氣的狀態下加入。

4.為了獲得柔滑的口感，使用細篩網進行過濾。用勺子盛入布丁杯中。用噴槍去除表面的氣泡。

5.放入冰箱冷藏4個小時左右，使其充分凝固。鋪上用新鮮水果壓成的果泥。

法式卡布奇諾奶凍

材料（60g×6個）：

牛奶192g、咖啡豆36g、細砂糖35g、吉利丁片3g、卡魯哇咖啡利口酒5g、鮮奶油152g

準備：

1.咖啡豆用研磨缽或研磨機粗略磨碎。

2.吉利丁片用冰開水浸泡10分鐘，直至軟化。

3.鮮奶油打至六分發（提起打蛋器時鮮奶油會自然往下滴落的滑順狀態）後，放入冰箱中備用。

做法：

1.將牛奶、磨碎的咖啡豆、細砂糖放入鍋中，攪拌均勻。

2.開中火稍微加熱，直到邊緣冒出一、兩個氣泡即可。

3.離火後靜置約10分鐘，以浸泡出更濃郁的香氣，再放入吉利丁片，充分攪拌至溶解。

4.為了獲得柔滑的口感，使用細篩網進行過濾。倒入卡魯哇咖啡利口酒，再次攪拌均勻。

5.將調理盆放在冰水上，隔冰水邊攪拌邊冷卻至用刮刀劃過盆底時，可看見調理盆的盆底2～3秒的程度。將打發的鮮奶油分兩次拌入。

6.用勺子盛入玻璃杯中，再放入冰箱冷藏4個小時左右，使其充分凝固。

（圖片提供／邦聯文化）

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