【藝術文化】韓國古典薩克斯風協會主席Brandon Jinwoo Choi 即將來台演出

米特菁英培訓計畫期盼透過台韓之間的合作交流，推動古典薩克斯風重奏音樂在台灣的發展。（米特薩克斯風重奏團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕米特薩克斯風重奏團自2015年成立米特菁英培訓計畫，今年特別邀請韓國古典薩克斯風協會主席Brandon Jinwoo Choi來台，共同演出「夏日序曲」音樂會，米特創辦人陳冠文表示，「期望透過這次初步合作，為未來台灣與韓國年輕新秀之間的交流，開啟更多可能性。」

韓國薩克斯風演奏家Brandon Jinwoo Choi。（米特薩克斯風重奏團提供）

米特指出，Brandon Jinwoo Choi為美國辛辛那提大學音樂藝術博士，曾登紐約林肯中心演出，是備受讚譽的韓國薩克斯風演奏家，在韓國首爾藝術大學、韓國中央大學及白石藝術大學等多所學校任教，並透過創立韓國古典薩克斯風協會，推動薩克斯風在韓國的發展。

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Brandon Jinwoo Choi此次來台，將於7月13日下午在米特薩克斯風專門店舉辦大師班；以及於7月14日下午在新北市板橋區的YAMAHA音樂交流中心參演「夏日序曲」音樂會，與米特培訓菁英團共演羅伯托‧莫利內利《紐約四景》薩克斯風協奏曲第2樂章〈探戈俱樂部〉與第4樂章〈百老匯之夜〉。此外，樂團也將靈活變換4重奏、8重奏、12重奏等不同編制，演出跨越古典與現代的曲目，如柴可夫斯基《小夜曲》、長生淳《彗星》、人氣電玩《超級瑪利歐兄弟》序曲等。

大師班及音樂會皆為免費報名入場，需提前在米特官方社群（https://www.facebook.com/MITSaxophoneEnsemble）報名，額滿為止。

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