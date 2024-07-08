【藝術文化】紙風車368工程永續啟航 將持續走遍全台

紙風車基金會創辦人李永豐親自錄製影片說明「368工程永續啟航」的必要。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程7月將完成苗栗縣最後一場演出，實際上，這2年來「368」持續克服萬難走完每個縣市，今年進入倒數，預計9月在高雄完成「368」第2階段所有縣市。但隨著新的世代不斷有新的孩子們，紙風車考量兒童藝術工程的永續性，決定啟動第3輪兒童藝術工程，延續對故鄉孩子的愛。

企業捐贈紀念品，用於感謝捐款讓「紙風車368工程永續啟航」的人士。（紙風車提供）

紙風車基金會創辦人李永豐說，兒童藝術工程第1、2個階段花了18年，「『368』到每個縣市演他們的故事，喔！原來我的家鄉是這樣子。它會是一個你對這塊土地更深刻的印象，給孩子一個不一樣的晚上，慢慢感染，就形成那個意義。」

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紙風車兒童藝術工程帶著唐吉軻德的精神已走過18年。（紙風車提供）

「全世界沒有人做這樣的事，只有台灣做得到，台灣人民的良善跟熱心，一旦被啟發的時候，他就會加入這個活動。」李永豐特別錄製一段影片，說明「紙風車368工程永續啟航」計畫持續走遍全台的必要性，「未來其實不平靜，這樣的一個狀況，如何教育這些孩子？如何讓孩子得到力量？甚至讓這個社會得到一個力量，還可以共同往前走，至少我們給孩子的，是一個希望。」

紙風車368工程7月巡演行程 劇碼：台灣幻想曲

「不求走得快，而是希望過程中一直有伙伴加入。」由於所有免費演出都來自民間的力量，啟動第3輪，意味著募款與號召義工都必須持續進行，估計每個鄉鎮只要募滿60萬元即可安排演出。為了感謝出錢出力的人們，紙風車設計了多項文創商品，包括印有紙風車logo的限量騎士棒球帽、NET捐贈為紙風車設計的紀念T-shirt等，其中最特別的是鎰勝工業捐贈的紀念延長線，因為「世上最遙遠的距離，就是少了一條愛的延長線」，希望把「368」的精神一直延續下去。

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