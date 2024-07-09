【藝術文化】衛武營「花花露露的童樂節」 親子藝文饗宴登場

「花露露的童樂節」推出18項精采表藝活動，邀親子來衛武營快樂放暑假。（記者陳文嬋攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營暑期強檔「花露露的童樂節」即日起至7月21日推出18項活動，演出團隊來自澳洲、歐洲、台灣，其中天馬戲創作劇團《腳不落地的孩子》以音樂劇形式結合馬戲技巧，打造原創馬戲音樂劇，13日演出後加碼幕後解密，探索後台神祕機關，14日創意學習工作坊馬戲大冒險，帶領親子玩雜耍球、呼拉圈。

來自歐洲和國內十多位銅管與擊樂名師，也受邀齊聚衛武營，舉辦「2024歐洲銅管之聲在衛武營」，13日推出「經典之夜—教師音樂會」、14日演出「師生聯合音樂會」。

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此外，衛武營擁有亞洲最大管風琴，每月舉辦探索管風琴音樂，17日由管風琴家余曉怡帶來常用於婚禮上的《丹麥王子進行曲》，以及常用於頒獎場合的舒伯特《第1號軍隊進行曲》，以貼近生活的音樂讓親子感受管風琴迷人樂音。

大受歡迎的「花露露迷你足球」將於13、14日在戶外劇場開踢；謎思星球劇團20、21日演出《綠野仙蹤：奧茲王國的祕密》，演奏古典音樂、聲樂演唱及戲劇表演等，重新詮釋童話《綠野仙蹤》。

專為3至6歲幼童打造的「兒童導覽：勇氣旅程」，學童可挑選勇氣裝扮，和專業導覽老師結伴冒險，完成旅程可獲通關證書，還可將勇氣道具帶回家；15至19日推出劇場遊樂營，讓幼童沉浸在表演藝術的樂趣中。

期間每週六、日傍晚於榕樹廣場東南側，花露露和4位好友帶來「花露露唱跳會」，與親子一起開心跳舞；榕樹廣場南側也舉辦黃昏市集，邀請美食和創意商家設攤，更特別規畫「小老闆市集」，讓學童體驗開店的辛苦和樂趣。

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