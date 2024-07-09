【家庭plus．生活停看聽】說同理 談何容易

說同理 談何容易

文／王悅

之前大地震時，我正在善盡園丁的義務。由於本人是地震恐懼症的患者，而且是重症那種，當下簡直是屁滾尿流。

好友甲、乙、丙三人先後得知我那天對地震的反應後，非但沒給我預期的秀秀，反而不約而同以大笑回應我。

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其實，要同理人的感受，不是我們想的那樣。我們常受到主觀經驗的影響而判斷發生在我們周遭的人、事、物。你不覺得可怕的事，若別人覺得可怕，你是很難想像的，這是大腦的機制，更別說要去同理了。不但如此，往往我們還會不自覺的，在心裡當起審判官來，自以為是地去審判和我們觀感不同的人。而當我們對人心存成見時，要接納他的所是，很難。不能接納他，想要同理他，難上加難。

我親愛的朋友們啊！當你們笑我的時候，請你們換位思考一下。試想，有朝一日，你若冷不防地與小強狹路相逢，偏偏小強先生又正好是你的阿基里斯腱，瞬間你的杏仁核被恐懼感綁架，於是你又叫又跳。不幸的是，本人就在旁邊看好戲似地哈哈哈，覺得不過就是一隻蟑螂嘛，到底是有什麼好怕的，你心裡做何感想？

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