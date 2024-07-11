【藝術文化】2024兒童戲曲巡演 請囡仔來看戲起跑

唐美雲歌仔戲團《收妖日記：顛倒大王的祕密》。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立傳統藝術中心舉辦的2024「傳藝Go Young校園巡演」暨「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」計畫，即日起開跑。昨（10）日在戲曲中心舉辦記者會，特別開放親子觀眾參加，讓小朋友近距離與演員互動，並安排台北木偶劇團、風神寶寶兒童劇團及唐美雲歌仔戲團等參演團隊接力匯演。文化部長李遠、唐美雲更在台北木偶劇團表演《燈猴》橋段時，與現場小朋友合作扮演海浪及魚。

台北木偶劇團演出《燈猴》片段，邀請文化部長李遠（後排左）與唐美雲歌仔戲團長唐美雲（後排右）一起與小朋友們化身海浪及魚。（記者董柏廷攝）

李遠表示，台灣傳統戲曲劇團一直保有豐沛的生命力，在這次的巡演計畫中，劇團特別為小朋友設計新的劇目，更融入了許多互動的內容，相信劇團也能從演出中孩子們的回饋，延續製作更多孩子們喜歡的創作，「劇團走進學校、走到戶外，讓全家大小一起來親近傳統戲曲，這就是我們未來固定要做的事。」

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2024年「傳藝Go Young校園巡演計畫」共計補助22個演藝團隊進入國小校園巡演，此外，今年首度舉辦的「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」，將與桃園市、彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣、台東縣等6個縣巿政府攜手合作，提供專為孩童設計、適合闔家觀賞的歌仔戲劇目。

「傳藝Go Young校園巡演計畫」自即日起至11月陸續於全台校園展開，演出類型包括歌仔戲、布袋戲、皮影戲、傀儡戲、原住民古謠、客家歌謠等，參與學校數達220所，其中包括至少70所偏遠地區學校。「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」則將於8月至11月在6個縣市舉行7場次戶外公演，擴展孩童對台灣歌仔戲的視野，透過最親民的「外台」演出方式，讓親子觀眾輕鬆接觸歌仔戲。演出資訊詳詢「財團法人台灣歌仔戲推廣基金會」臉書。

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