【家庭plus．親子會客室】請給老師適當管教空間

圖／達志影像

文／吳祖漢

對於低年級的國小老師而言，最重要的任務就是幫助小朋友從幼稚園轉換適應小學的生活作息，要習慣有固定的座位、規律的作息，還要習慣沒有點心、不能舒服躺著午睡的日子，這是進入到另一種團體生活的初體驗。

小朋友當然不可能一步到位，這時就會發現孩子之間的差異，有的適應很好，但有的就是照著本性走，對導師而言是一大考驗。

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太太是國小低年級老師，對教學工作一向有熱誠，帶班級也很有一套，常受到肯定，多年前卻因為一個管教事件惹上麻煩，身陷多年的訴訟磨難。

她為了幫助一位不願午睡的小孩，多次調整他的座位，最後終於在教室內的小陽台，讓他可以順利睡著，下午上課也不會精神不振。在一次家長日時，告知了家長這件事，沒想到竟掀起了風暴，家長認為將他的小孩換到教室小陽台午睡是對小孩標籤化，於是怒氣沖沖跑來學校興師問罪，闖進教室來斥責太太，更糟糕的是學校不但沒有挺老師，還要求太太親自登門道歉。

太太沒有因此退縮，第一時間面對家長沒來由的指控，雖然有點摸不著頭緒，但冷靜下來之後，想想孩子的適應情況佳，沒有任何異樣，這樣的處理對小孩是好的，何錯之有？

令她心寒的是，事件發生後同事卻悶不吭聲，沒有人出來幫忙說話，甚至還有資深的同事勸她接受申誡，或許事件會就此落幕；學校也是想息事寧人，想藉由記老師申誡懲處來換取家長的收手。不過剛好適得其反，家長不但不肯罷休，自認得了理，變本加厲訴諸媒體、民代、社福團體，欲製造出社會輿論風向來醜化管教行為，還帶著小孩赴十多家醫療院所的精神科檢查，他們「希望」小孩的心理因此受傷，醫生能開診斷證明，以做為訴訟的武器，他們同時也不讓孩子再回到學校，最終將他轉了學。

我們都認為家長如此激烈的行為，只是折騰了孩子，原本沒事也會被搞得壓力重重，反而對這個孩子抱以無奈的同情。

我和太太都沒有遇過訴訟，我做了太太最堅強的後盾，幫忙寫申訴書、訴訟答辯、找律師、跑法院，只是為了要表達一件事，就是這樣的管教根本沒有傷害到小孩。不能因為家長不喜歡就被扭曲解讀，但我們自己心知肚明，社會風向多會偏向家長與孩童，老師是弱勢無助的，是非已很難被客觀理性地討論。

第一線的老師要顧到全班每個學生，但家長只看到自己的孩子，也多半不了解孩子在學校的狀況，老師要費心想出各種辦法解決每個孩子的問題，我們是不是可以不要抹煞老師的苦心與用心，給老師一個管教上的施展空間，不要輕易提出「標籤化小孩」的指控，這樣會嚴重扼殺了老師的專業與教學熱誠。

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