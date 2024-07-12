【家庭plus．微幸福案內】決定就不後悔 成敗都幸福

即使不是土用丑日，想要儲備能量，又迴避人潮，也可以馬上去吃鰻魚飯。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

日本學校在孩子畢業時，都會要家長送給孩子一句話，我總是援用黑澤明描寫電影《我於青春無悔》而寫了「人生無悔」，也就是找到能說服自己的理由、道理去做，不會後悔就好。

不僅就學、就業、結婚等人生大事，日常生活也是如此，只要是自己能接受的理由，不論成敗都幸福，就像日本人每年在梅雨季節結束後的兩個土用丑日（適時播種的18天裡的兩次丑日）吃營養豐富的鰻魚飯，但我總在雨季中開始吃，一方面迴避追逐時令的人潮，一方面覺得早點儲備活力，才能對抗酷暑，因為想出這樣的理由，吃起來格外開心！

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現代生活愈來愈複雜瑣碎，所有事都沒正解，要下結論很不容易，總要找到一個好理由，不僅僅為了邁向成功，即使失敗也有個好理由就很舒服。像我有些六月底就到期的禮券或優惠券，不得不使用，當天很努力去完成此一使命，在幾乎不勉強消費而自然用完時，覺得完美無比，但最後一次付款，竟瞬間開心到忘記拿出折扣券，其實是失敗。類似狀況，我總想起日光東照宮陽明門逆柱的事，就喊著：「逆柱！逆柱！」愉快地原諒自己的小失誤了！

世界遺產東照宮裡居中的國寶陽明門，刻有五百多件的花鳥靈獸、先賢孩童等，輝煌燦爛，但支撐此一巨作的十二支石柱中，有支石柱的渦卷紋跟其他不同，是倒過來的，據說是因為陽明門精雕細刻得太完美了，故意留下模樣顛倒的「逆柱」來破壞過度的對稱性，免遭天譴而有除厄避魔效果。日本蓋房子傳統上也有「屋頂瓦留三枚」來迴避過度完美，也因此我每次在一連串作為中，最後出現失誤時，總說這是「逆柱」，雖有幾分阿Ｑ，但格外愉快！

所有的事只要自己能理解、接受就好，正如常見的台詞：「如果再來一次，我還是會做同樣的選擇！」不後悔就好，雖然是一種自我滿足，但也會有充實感，就像每天的運動，不必訂定遠大目標，量力而為，從自己身體稍稍結實的微變化，就會有相當成就感，更愛自己就好！月子在百貨公司看到海報上白衣女人說「結論」，覺得她找到了買套白色夏裝的理由，能說服自己的理由或許是一種藉口、辯解與掙扎，但自己能接受就好！

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