三人時光9月首訪台 交響之夜演出接觸

小提琴家尼克.肯德爾(右起)、查爾斯.楊、及低音提琴家拉南.邁耶,組成「三人時光」。(巴哈靈感提供)

〔記者凌美雪/台北報導〕巴哈靈感音樂文化協會「絢麗系列」聚焦國際知名古典音樂新秀,將於9月4日邀請2023葛萊美獎「最佳古典樂器獨奏」得主「三人時光」(Time for Three)首訪台,攜手指揮廖國敏,於台北國家音樂廳舉辦「金車2024交響之夜:三人時光 x 台北市立交響樂團」音樂會,呈獻跨越時代與各種風格的音樂饗宴。

「三人時光」成員,由畢業於茱莉亞音樂學院的小提琴家楊陽(查爾斯.楊,CharlesYang),以及畢業於寇蒂斯音樂學院的小提琴家尼克.肯德爾(Nick Kendall)和低音提琴家拉南.邁耶(RanaanMeyer)組成。

請繼續往下閱讀...

3位經過頂尖古典音樂訓練的音樂家,以樂器演奏和人聲演唱的特殊融合與世界溝通,突破傳統及風格框架的限制,橫跨古典、爵士、鄉村、吉普賽、流行音樂及現代音樂。指揮大師賽門‧拉圖曾形容他們:「兼具才能和技術的絕對怪物,同時又能傳達深具感染力的快樂,我覺得既感人又動人。」

成立20年來不斷突破與創新的「三人時光」,2016年憑藉著公共廣播電視(PBS)製作的《Time for Three in Concert》節目榮獲艾美獎殊榮;2023年又以專輯《Letters for the Future》獲得葛萊美獎「最佳古典器樂獨奏」,專輯中由作曲家普茨(Kevin Puts)量身打造的三重協奏曲《接觸》(Contact)亦獲「最佳當代古典樂」獎,將於此次首訪於台灣首演。

☆藝文新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息,請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法