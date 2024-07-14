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三人時光9月首訪台 交響之夜演出接觸

2024/07/14 05:30

小提琴家尼克．肯德爾（右起）、查爾斯．楊、及低音提琴家拉南．邁耶，組成「三人時光」。（巴哈靈感提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕巴哈靈感音樂文化協會「絢麗系列」聚焦國際知名古典音樂新秀，將於9月4日邀請2023葛萊美獎「最佳古典樂器獨奏」得主「三人時光」（Time for Three）首訪台，攜手指揮廖國敏，於台北國家音樂廳舉辦「金車2024交響之夜：三人時光 x 台北市立交響樂團」音樂會，呈獻跨越時代與各種風格的音樂饗宴。

「三人時光」成員，由畢業於茱莉亞音樂學院的小提琴家楊陽（查爾斯．楊，CharlesYang），以及畢業於寇蒂斯音樂學院的小提琴家尼克．肯德爾（Nick Kendall）和低音提琴家拉南．邁耶（RanaanMeyer）組成。

3位經過頂尖古典音樂訓練的音樂家，以樂器演奏和人聲演唱的特殊融合與世界溝通，突破傳統及風格框架的限制，橫跨古典、爵士、鄉村、吉普賽、流行音樂及現代音樂。指揮大師賽門‧拉圖曾形容他們：「兼具才能和技術的絕對怪物，同時又能傳達深具感染力的快樂，我覺得既感人又動人。」

成立20年來不斷突破與創新的「三人時光」，2016年憑藉著公共廣播電視（PBS）製作的《Time for Three in Concert》節目榮獲艾美獎殊榮；2023年又以專輯《Letters for the Future》獲得葛萊美獎「最佳古典器樂獨奏」，專輯中由作曲家普茨（Kevin Puts）量身打造的三重協奏曲《接觸》（Contact）亦獲「最佳當代古典樂」獎，將於此次首訪於台灣首演。

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