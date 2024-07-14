【家庭plus．徵文大拼盤】畢業季 好燒錢

圖／灰階

畢業紀念冊、畢業旅行、謝師宴……哪樣不用花錢？想讓孩子有個美好回憶，也有不同的做法喔……

圖／灰階

〈跟孩子商量好〉替代方案 留住回憶

文／雲財子（嘉義市）

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那年女兒幼兒園畢業前夕，園方調查是否要購買畢業紀念冊，當時覺得那是女兒人生第一次畢業，實屬難得回憶，因此雖然售價貴得有些不合理，還是忍痛購買了。

等畢業冊到手後，發現除了開頭的學士服照，及最初兩頁穿著和服的個人照，是特地請攝影師入園拍攝的之外，其他的校園生活照，都是平時園裡的教師隨手拍攝，且都已經上傳到幼兒園網頁；更離譜的是，看似精美堅固的紀念冊，翻閱沒幾次後，就出現脫頁的狀況，頓時覺得自己真是當了冤大頭。

三年後，兒子從同一所幼兒園畢業，園方同樣調查了是否要買紀念冊，但價格卻平白多了好幾百塊。於是，我們和兒子商量後，決定不要購買，改成自己從班網挑選喜歡的照片，下載後自行到照相館沖洗，再裝入相簿裡，同樣有紀念價值，而且照片數量變多，卻省了不少錢。

父母辛苦拉拔孩子長大，因此孩子畢業對父母來說是大事，但與其花了錢卻當冤大頭，不如尋找可接受的替代方案，同樣能留住回憶。

〈錢再賺就好了〉該有的儀式 還是得做足

文／湯小禹（台中市）

以前國小、國中畢業，父母只需為子女準備畢業紀念冊與畢業旅行的錢，高中與大學再多一筆「謝師宴」，即可光榮畢業。時代在變，畢業燒錢的儀式也與之俱進。

老大讀餐飲科，高一入學，導師隨即宣布，畢業旅行國內一次、日本一次。兒子從當新生就期待兩年後的畢旅，畢竟這是他人生中首次出國，我們能掃他的興嗎？當然不行，回憶無法複製、不能重來，青春只有一回，來日方長，還有時間慢慢存。

老二舞蹈科畢業，校方要辦一場盛大的畢業舞會，要著正式晚禮服，妝髮配件缺一不可，帶她上百貨公司挑選適合的禮服，刷卡時我的心在淌血。

我相信二十年後這些都不復記憶，也沒啥好說，但保證兩個月內會在他們心頭占據許多美好的角落。一群年輕人在一起做同樣的事，本身就是一張千金難買的門票，無法再聚集同樣的人，無法再回到那個當下，無法再說著白癡的笑話，沒有一樣的月光，一樣的感動，沒有參與，永遠空白。

錢再賺就有，孩子的想望不能缺席，該有的儀式還是得做足。

〈獨一無二紀念〉媽媽一手包辦 自家專屬

文／李靜怡（新北市）

幼兒園一次而已，當然要拍照，只不過是由媽媽操刀、自己拍。

好佳哉從小就喜歡剪剪縫逢，手工藝還算不錯，再加上幼兒園萬聖節訓練，媽媽的勞作戰鬥指數開外掛，後面直接多好幾個零。

剛好當年女兒迷上《冰雪奇緣》，說什麼也要實現變身公主的夢想，從到永樂市場買布、上網找圖片參考、對照女兒身形試畫版形、縫上亮片珠珠……完全不假他人之手。

至於拍照場景也不馬虎，專程到室內溜冰場取景，拍完再進電腦調色修片、編輯，再送印做成相片書。

當孩子看到同學千篇一律的畢業寫真本，再對照自己新穎、且獨一無二的手冊，她頓時走路有光、成了大家羨煞的對象。

「媽咪，我同學問妳有沒有興趣兼職接外快？」看到孩子喜孜孜的神情，我能確定這次省了荷包又賺到了面子。

重點是，這本專屬於女兒的手冊，絕不會被收到伸手不見五指的床底、或是淪為蓋泡麵工具。

〈自己也要付出〉畢業出國禮 提早存旅費

文／蔡慕靜（桃園市）

么兒小五時一次睡前談心聊到：「班上同學都有出國，我們什麼時候才能出國？」我說：「也不是每個人都有出國啊！出國一個人費用5萬元，全家就要20萬元了，對我們而言是筆不小的負擔。如果你可以自己扛行李，全程不依賴大人幫忙，那麼我們可以找適合的營隊，讓你跟哥哥參加，就只要準備兩個人的費用就好，當做是你們的畢業禮物。」

為了完成出國的夢想，我們約定減少遊樂花費，也不買玩具了。他也把省下來的零用錢存入小豬公，等到他小六畢業、哥哥高中畢業時，就有出國的旅費了。

這期間，我也上網查詢出國營隊的訊息，最後選擇評價優良又合乎預算的海外體驗營。

8天7夜的海外營隊行程，對於12歲的么兒是個奇特又美妙的經驗。存了近兩年的豬公才成行的旅遊，讓他更珍惜這次出國的體驗，也更懂得感恩了。

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