【藝週末．藝週推薦展覽】用旋轉的迴圈，擬態精神的遠遊 ─高雄市立美術館「流於形式—梁任宏個展（1999-2024）」

高6公尺的〈無色界環〉匯合了平面繪畫與立體造型之間的關係，串連起整個展場的情境脈絡。

文．攝影／林志鴻

梁任宏2018年作品〈喉光普照〉。

梁任宏的藝術之所以動人，全因作品處於「正在進行」的時態。當你駐足於每件動態雕塑作品前，那折映著環境光影與實景的運轉軌跡，會吸引你帶著好奇心與想像力同行，用自己的身體、感知，與作品產生純粹的連結與互動，藉此想像生命運行與宇宙能量的奧祕。無限的重複輪迴，是串連起過去、現在到未來，最為簡單的儀式，它織構起生命的網絡，將科學家的冥想，以藝術來實證，梁任宏創造了精神遠遊的自由境界。「流於形式─梁任宏個展」展期至7月28日。

梁任宏2023年作品〈轉進論babyG01〉。

「如果有永恆的存在，那就是變動。」梁任宏將多年深思所得，淬鍊為個人創作的核心理念，「流動」則是貫穿其立體及平面作品一致的特質與精神。在他的創作中，往往能讓人感受到源於身體、生命與天地的能量。25年前，梁任宏在不惑之年立定專注於藝術創作的志業，進入台南藝術學院造形藝術研究所研讀進修，當時正處於上個世紀末的1999年，錨定了他人生中的轉捩點。

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梁任宏2022-2023年作品〈隨機拼盤〉。

梁任宏回想著那時的時代氛圍與美學思潮的湧動：「那是一個當代藝術蓬勃發展的年代，一個尚未被定義、不確定的年代，現代性的固態觀點，在時間的流態中裂解、消融，並汽化成不可捉摸的樣態，藝術的觀點也是一樣，創作者必須在謎樣的環境中踽踽而行，時代是你唯一可以依靠的指引，也是你最佳的導師。」如今，四分之一個世紀過去了，梁任宏的創作行為成為日常行動的一部分，生活經驗豐富了他的生命，他的創作思維源自於對生命的探索，西方的理性主義給了他實證探索的態度，而東方的思維，尤其是佛學觀點，讓他得以從科學探索的發現，找到自我詮釋的出口。以物質反問能量，以雕塑質問空間，以意識探問時代，如此循環往復，繞行著梁任宏長達25年樂此不疲的創作日夜。

梁任宏2019年作品〈浮生游記〉。

以提問的精神，建構批判觀點

梁任宏2020年作品〈流於形A01〉。

早在1980年代，20多歲的梁任宏就在高雄市大勇路64號成立了「前衛藝術推展中心」（如今的「新浜碼頭藝術空間」），為藝術家們提供一個創作的空間。畢業於東方工專美工科的他，雖然選擇空間設計與建築事業，但藝術家好友們與他分享的創作經驗，仍然持續滋養並擴展著他對於藝術的理解與想像。1999年進入研究所就讀的這段經歷，對梁任宏充滿啟發，開放的思考讓他學到最多的不是技術，而是理解當代藝術的核心──以提問的精神，建構批判的觀點。

梁任宏2023年作品〈風禽〉。

梁任宏於2001年獲得台北美術獎及高雄獎，他的獲獎作品〈存在的儀式I〉由高美館典藏，這是一組動力機械裝置作品，藉由電腦、動力、雷射、電子攝影等現代媒材的運用，以及對於光線律動、色調氛圍的洗練掌握，反映出生命的情境和狀態。其中最逗趣也發人深省的是運用木魚、杵鐘、神桌等具有宗教意涵的道具，讓作品在運轉中傳奏出單音無調的聲響，令人聯想在巷頭市井中，所聞的替代式宗教錄音梵唱。

梁任宏2022年作品〈波粒作用〉。

「流於形式」策展人吳慧芳表示，梁任宏的創作靈感皆來自於生活，這並非泛泛的說詞，「他出身農家子弟，用心生活、感悟生命、尊重自然，就是他一貫的生活態度。而那看似日常的、平凡的表象，往往透過梁式無厘頭的幽默，呈現出對生命的大哉問，既不按牌理出牌，又自成道理。這在梁任宏日後長達十多年的戶外作品裝置，乃至2015年以後的『反ㄧㄥˋ派』、『轉進論』等系列，都是一致的思考路徑。」

高雄市立美術館「流於形式─梁任宏個展（1999-2024）」展覽現場。

從機動、風動到互動

梁任宏2023年作品〈第5作用力〉。

「意識流」是心理學辭彙，也是佛學用語，用來表示意識的流動特性，也就是指個體的經驗意識是一個統一的整體，但是意識的內容是不斷變化的，從來不會靜止不動。梁任宏將所思所想，徹底具現於創作本身以及觀者所見的作品形式當中。提及展覽主題「流於形式」，梁任宏做了生動的比喻：「我把生活中的點點滴滴以及透過學習得到的智識能力，當做基本食材，平常就會放在『想像』中烹煮，煮成一鍋高湯，這鍋湯自然會在我的深層內在形成一股意識的流態，在對的時間與承載身體的能量流匯聚。當雙流匯聚，便化為訊息傳達的行動，在行動中創造了形式（作品），最終，形式成為訊息的載體，而載體不只是載體，而是另外一個訊息的起點！這就是『流於形式』這個想法的由來。」梁任宏笑著說：「會動的雕塑，是我烹煮而來的，它是我的選擇，因為它最貼近我所要傳達的訊息！」

梁任宏2015年作品〈我思故我不在02〉。

自然界是梁任宏的學習對象，他從自然之美中萃取生物性符號，並加以演繹，他喜歡在星空中探索，在《相對論》的指引下超越時空，他認為工業文明反映了人類的創造力，人類的情感被科技所承載，因此在感性與理性的糅合中，形塑自身的美學觀點。梁任宏的動態藝術約略可以分為3個時期，久居高雄這座工業城市的他，初始想藉由創作談論工業文明對於社會造成衝擊的反思，因此他在這座重工業城市就地取材，以機動裝置來形塑作品的面貌，成就了最初的「機動」系列作品。後來因為常獲邀走向戶外，在大自然的環境中創作，因此愛上自然生態，愛上古老的智慧，利用自然的能量來驅動作品，成就了他的「風動」系列，企圖用作品喚醒環境永續的認知。

梁任宏。

如同宇宙陰陽的協調，人體對於動靜平衡也有自己的一套運作機制。近十年來，他將環境關懷移情到宇宙與生命間的情境關係，因而誕生了「互動」系列。梁任宏的互動作品利用遊戲性的特質，讓觀者自然地進入「關係」之中，既是主體，也是客體，「如同宇宙運行與生物自由演繹的過程，是一種永無止盡的轉換。我們與自然圖像的情境脈絡，就是我們與環境的相對關係，一個不斷『轉進』的現象，我在創作中用我喜歡的天文學、物理學、生物學、哲學等來論述，也用這些來描述我的生命觀點。」

高雄市立美術館「流於形式─梁任宏個展（1999-2024）」展覽現場。

流動的生命迴圈

就在新冠疫情之前的2018年底、2019年初，生理訊號向梁任宏發出身體需要進廠檢查維修的訊息，檢查的結果，治療不一定會好，但是如果不治療，此生即將結束。在治療期間，他暫時無法勝任費工費力的雕塑創作，於是在那段時間重拾了畫筆，「剛開始因為體能有限，為了打發時間，於是在低意識的狀態下任筆遊走，信手塗鴉，後來身體稍有起色，意識的龍頭自然逐漸打開，嘗試著讓蔓延的意識與身體的動能匯合，半自動性地以線條的形式，在畫布上遊走流動起來。事後檢討，驚覺這些流動的線條明顯來自於之前立體雕塑的造型元素及作品互動下的運動軌跡，這些元素已成為我潛意識的一部份，現在我只要把它打開來，就會自然涓涓流出。」當生命經歷過幽谷的沉澱，如今的梁任宏更為釋然地享受生命的愉悅與奧祕，在平面繪畫作品中，以基本粒子作為想像的「奇粒世界」、「波粒」系列，讓他的世界從黑白瞬間走向彩色，多彩的畫面如實地反映了他此刻的心情。

在2019年罹癌而歷經生命洗禮後，那種「命懸一線」的感悟，讓梁任宏開始思索如何透過旋轉的線性形式和色彩於現實空間的穿透，傳達生命意志和自然環境、宇宙能量的連結與對應。對於梁任宏而言，「流動」時期的平面繪畫猶如宇宙的縮影，他自在地揮灑著無窮大也無盡小的生命迴圈，蘊藏於其中的律動與感知，組構成聚合與旋轉的圖式，不僅強化了畫面的動態，也回應著梁任宏創作歷程的探索軌跡。他的繪畫手法總是隨興展開構圖，初始看似混沌未明的時空狀態，隨著畫中元素產生層次多元的視覺關係，線與形的結構彼此開合通聯，化為一股支撐及穩定的力量，建構起穿越藝術、生命之界的遊動路徑與能量場域，宛如懸浮於虛無或交錯的時空中，在向心與離心、安定與離散之間，維持完美的平衡狀態。

梁任宏說自己從來不會將作品的完成視為一個總結，「這道理就很像我們的時間還有未來，生物的繁衍還有未來一樣，未來永遠是一個未知數。我的思考是，作品走到這裡，它要不要延續？未來要怎麼延續？其實具有各種的可能性。」「流於形式」展覽就好像一座大型的樂園，在遊樂的共感之外，更展現了樂在交流互動的真誠，而那動態雕塑的旋動之間，便是應許人世喜樂的生命禮贈。

梁任宏小檔案

千禧年前（1999年）可視為梁任宏的創作元年，至今（2024年）正好邁入25年。他的作品依據物體運動的本質，可分機動、風動、互動，以及流動等4個時期的發展，前三者為立體作品，後者為近年的平面繪畫，無論線條、色彩、造型，都充滿流動感與有機性，平面繪畫在本質上可說是立體作品精神的總和。

1957年 生於台南。

2001年 以「存在的儀式」系列作品分別獲得台北美術獎與高雄獎。

2002年 畢業於國立台南藝術學院造形藝術研究所。

2010年 策畫高雄國際鋼雕藝術節

2024年 高雄市立美術館舉辦「流於形式─梁任宏個展（1999-2024）」

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