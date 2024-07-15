【藝術文化】謝震隆「光陰自帶電」電影劇照展 線上展出

謝震隆，〈明天20歲-林青霞〉劇照攝影，1976。（攝影中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕原為台南照相館老闆的已故攝影師謝震隆，有感於客人送沖的電影劇照過於刻板，他私下至電影《情人石》外景現場拍攝數十張照片，獲得導演潘壘賞識，自此展開長達30年的電影劇照拍攝生涯。其留下的200多部電影劇照作品，由國家攝影文化中心邀請電影文化及影像研究者陳亭聿策畫「光陰自帶電—謝震隆電影劇照展」線上展，即日起登場。

謝震隆出生於苗栗，父親謝錦傳曾在日本東洋攝影學校學習技藝，返台後開設「雲峰寫真館」，謝震隆隨父親執業，從沖藥洗罐、顯影計時工作做起，也隨父親出外拍照與沖印；高中畢業北上後，謝震隆開設照相材料行，以攝影及沖印事業營生，營業之餘，行腳台灣鄉鎮、探索田野人文光影。

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謝震隆的電影劇照，以傳神獵影的風格著稱，不僅呈現出武俠片俠客劍士的英氣豪情，亦在文藝愛情及家庭倫理電影裡，抓住演員自然顧盼或脈脈含情的真摯氣息，更透過靜照的場面調度，使電影場景更具張力，彰顯出劇照攝影的魅力。

線上展透過5個主題、29幅作品，展陳謝震隆極具代表性的電影人物劇照，從相館進入片廠的電影劇照工作開展，到黃梅調與武俠電影人物特寫、文藝愛情電影裡的盛世容顏、愛國電影的情懷切角，以及台灣新電影的文學光影，呈現華語電影的風潮與明星神采。展覽詳詢攝影中心官網（https://reurl.cc/Ej0pg0）。

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