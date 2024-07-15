【家庭plus．溫暖人間】愛與希望 守護弱勢兒

「愛與希望」週末課程多元，中午提供自助餐，對所有弱勢家庭都是免費。（記者凌美雪攝）

採訪報導／記者凌美雪

來協會上課的孩子都很開心，連帶家裡的氣氛也改變了。（記者凌美雪攝）

社會上有許多特殊孩子需要給予多一點關心與愛，除了專業合適的安置機構，政府也大力推廣去機構化的團體家庭。鄧馨庭與菲律賓籍先生田安克共同創辦的「台灣愛與希望國際關懷協會」，便親力實踐，為照顧受虐至重殘的兒童，提供全年無休的照顧服務，並提供早療、語言治療和心理諮商等。

鄧馨庭（前排右一）與先生田安克共同創辦「台灣愛與希望國際關懷協會」，三個女兒也都會到協會幫忙。（記者凌美雪攝）

擁有馬尼拉德拉薩大學特殊教育碩士學位的鄧馨庭，與先生田安克博士在年輕時就搬回台灣定居，田安克是大學心理學副教授，也是經過認證的運動療法專家。兩人都是虔誠的基督教徒，育有3個女兒，夫妻除投入「團體家庭」工作之外，也於週六辦理各種特殊兒少照顧及增能課程，協助弱勢兒及其家庭走出生命的困境。

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〈幫助要及時〉從幫難民開始 延續團體家庭

談到創辦「愛與希望」的機緣，鄧馨庭說，因為先生40歲時突然不安於現狀，希望到戰火中幫助沒有辦法受教育的孩子。為此，一家人輾轉搬到土耳其離敘利亞開車45分鐘就可到的小鎮，先生在當地的學校教書。後來因為戰地真的太危險，每天出門都戰戰兢兢，為了全家人的安全，決定搬回台灣，並在台灣延續對需要受照護兒童的協助。

回台後有一天，他們遇到無家可歸的孩子，據說是被原生家庭打到極重度腦麻，沒有自理能力，看似靈魂被困在無法動彈的身體裡面，腦麻又影響到吞嚥，導致骨瘦如柴，他們決定養育這個孩子，也因此走上監護家庭的道路。

回到台灣，一方面持續迎接新的孩子，另一方面也關注轉出的孩子。在經費拮据的情況下，甚至賣房籌措經費，「我們把經費用在提供完善的照護，讓我們的團體家庭，提供像家一樣的環境與溫馨。」鄧馨庭說，「一般認為讓孩子活下去就是最大的恩典了，可是我認為，不論他們來自什麼樣的家庭，都是寶貴的，我們愛每一個來到我們生命中的孩子，我就是他們的媽媽。」

由於照顧弱勢兒所需經費龐大，除了接受社會捐款外，協會也自製商品做愛心販售，甚至舉辦募款餐會，多管道募集經費。對鄧馨庭來說，這份志業不談永續，談的是及時實際的協助。

〈全家一起來〉我的媽媽 也是大家的媽媽

「愛與希望」另有週末課程，每個週六上午像上教會一樣，由家長帶孩子來上課，有唱唱跳跳的兒童英語課、學習團隊互動的遊戲，還有認識動植物的課程，中午提供自助餐，對所有弱勢家庭都是免費。

其中，發展比較遲緩且有情緒問題的小明（化名），家長在一個慢飛天使的群組裡得知「愛與希望」，就陪同小明一起來上課。爸爸說，小明來了以後就比以前改善，至少上課坐得住，挫折容忍度變比較好，情緒失控炸開的情況也變少了。

另有一個孩子患有自閉症、情緒障礙與中度智能不足等共病，社交跟人際關係都有嚴重問題，由媽媽陪同，去年開始來上課，發現孩子每次來都很開心，連帶家裡的氣氛也改變了。

鄧馨庭3個女兒也在這樣的環境裡成長，每週六都會到協會幫忙。

談到爸爸媽媽做的事，大女兒說，「他們是只要看見哪裡需要幫忙就會去做，這是我上大學之後，接觸到各式各樣的人才發現的，跟別人比較不一樣的價值觀。」在這裡看到的媽媽，「是大家的媽媽」，最珍貴的感覺是，「當看到受照顧的孩子開心表達對你的愛，就會覺得很觸動。」

了解更多活動與協會理念，請見「台灣愛與希望國際關懷協會」網站www.taiwanlove-hope.org。

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