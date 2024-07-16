【藝術文化】第5屆JPG擊樂實驗室8月成果發表 3組團隊突破框架演出

重擊現實打擊樂團《唧唧布擊集》結合擊樂、環境劇場與地方創生。（朱宗慶打擊樂團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕朱宗慶打擊樂團「JPG擊樂實驗室」第5屆計畫，將於8月進行成果發表。計畫主持人朱宗慶表示，「JPG擊樂實驗室」並非單純的補助計畫，而是希望透過輔導陪伴、資源串連、扶植課程、提供資金等多元方式，鼓勵35歲以下的新銳打擊樂家勇於發揮想像突破框架。本屆計畫自2022年12月起，經歷20個月的製作籌備期，終於進行正式的成果發表演出。

風曦的《O soni no pisakani’釀聲音》結合擊樂與阿美族傳統釀造。（朱宗慶打擊樂團提供）

3組團隊依序將由宜蘭在地的重擊現實打擊樂團率先登場，非音樂科班出身的團員們，將於8月10、11日演出《唧唧布擊集》，演出地宜蘭市中央商場曾是蘭陽地區最大的衣料布類商場，團長林志儒曾在此居住，見證過它的繁華。演出內容除將車縫機、布料與鈕扣等融入打擊樂，並以招牌曲〈臭豆腐、米粉羹〉結合美味小吃與視聽體驗，且充分運用商場既有空間，打開20年未啟的鐵門，一同思考中央市場的重生未來。

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由阿美族青年風曦提案帶領的作品《O soni no pisakani’ 釀聲音》，將於8月23、24日在台北南村劇場，以及31日在花蓮台灣原住民族文化館演出。身兼釀酒師的風曦學習打擊樂僅2年，他認為釀酒與音樂創作擁有許多共通點，都把眾多個別元素控制在手，並產生甜美的結果。演出搭配祭典歌舞的現場呈現，觀眾將隨著風曦「用聲音釀酒」，透過嗅覺、聽覺與視覺等感官體驗，探尋一段充滿感謝與期盼的旅程。

最後是自幼學習打擊樂的彭瀞瑩，將於8月23至25日，在台灣當代文化實驗場C-LAB圖書館展演空間，呈現結合擊樂與文學的成果《那些沒有說出口的______》，彭瀞瑩以作家鄧九雲的短篇小說集《暫時無法安放的》為題材，同時也邀請身兼劇場人的鄧九雲擔任導演，並委託作曲家蔡昀恬全新創作。擊樂家隻身穿梭環狀表演空間，試圖在場域的安放與流動中，與觀眾一起感受打擊樂與文字的對話。詳詢官網（http://jpglab.jpg.org.tw/）。

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