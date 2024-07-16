【家庭plus．香草隨食札記】紅棗 健康好食材

紅棗鮮果水分少、纖維質高，但採摘很費事。

文、圖／蔡以倫

鄉間鄰地種了一排樹，高約5米，未曾駐足留意。入夏枝頭結果纍纍，初以為是苦楝，隨果實成熟轉紅褐色，才確認是棗樹。紅棗枝頭高掛，喜悅收成。

淡水重建街媽祖廟後也有棵棗樹。果熟無人採摘，落地常遭踩踏。我一直好奇，餐桌食療常見紅棗，在台灣種植，卻乏人問津，任其落地，暴殄天物。後才知採摘費事，鮮果水分少、纖維質高，有時果實內有蟲，都影響採食意願。

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先民種植棗樹防飢荒。「棗」生貴子，多子多孫，也有正面寓意。糧食歉收時，棗可取代五穀，提供飽足感。棗樹生長慢，易照顧，苗栗公館現仍有專業種植，但多數紅棗仰賴進口。煲湯食用、養生零食，紅棗富含蛋白質、膳食纖維、維生素、醣類，是極佳健康食材。

中醫認為紅棗味甘、性溫，「補中益氣，養血安神」，適合脾虛乏力，食欲不振者，補氣血不足。甘草、小麥與紅棗煮水，改善女性更年期不適症狀，穩定情緒、減少煩躁，寧心安神。紅棗用熱水煮過、烘乾薰製就成黑棗，更強調滋補肝腎、潤燥生津。

紅棗在枝頭成熟，掛果晾曬，採收者用竹竿敲落撿拾，全靠人力，十分辛苦。表皮皺褶偶會夾帶砂土，可酌加麵粉泡水清洗，吸附雜質。因藥材價格長期看漲，傳出源頭藥戶曾利用硫磺薰製紅棗，減少曬製成本。選購時避免表皮鮮豔，圓潤少皺褶者。切開後果肉淡黃色，嘗有甜味為上品，若為白色且內部凹凸，口感酸苦，可能是硫薰紅棗。

至於水果攤上販售的蜜棗，是日本時代引進印度棗樹的改良品種，號稱台灣青蘋果，也算是紅棗樹遠房親戚。棗樹是先民居家常見樹種，隨著藥食養生需求不墜，後勢可期。（作者為淡水香草街屋主人）

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