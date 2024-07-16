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【家庭plus．生活停看聽】走出負能量 成功翻轉
走出負能量 成功翻轉
文／韋韋
考上高考後，分發到某機關，辦公室內有一位年紀和我相仿談得來的約聘同事，因她的工作是每年續聘，接近年底時，都可以感覺到她的焦慮。
她一直抱怨工作很累，薪水卻少得可憐；喜歡找我吃飯，當然我知道她是要說些什麼；晚上回家也會打電話給我，怨天怨地怨別人，就是不怨自己不努力。話匣子一打開，我整晚都無法睡覺，有一陣子我嚴重睡眠不足，工作效率低落。
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那陣子我也充滿了負能量，後來我想到改變自己，比改變環境更容易，只要放過自己，走出負面情緒，就要從改變自己開始。
彼時我正想要念研究所，我告訴她可以準備國家考試，將我的資料及準備考試的方法提供給她，我們可以一起砥礪，並約好考上後一起慶祝。從此，她工作外的心思全放在準備國家考試上，我也能專心準備研究所考試，最後我們金榜題名，她更如願發到離家近的單位。
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