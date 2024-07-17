【藝術文化】國美館我的口袋美術館．線繪本+特展 走進陳澄波淡水風景

陳澄波〈淡水風景（淡水）〉畫作。（國美館提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國美館與國發會攜手出版「我的口袋美術館」繪本系列，以繪本呈現創作3元素點、線、面，今年以「線」為主題，推出系列第2本〈我的口袋美術館．線〉繪本，以台灣前輩藝術家陳澄波的〈淡水風景（淡水）〉為重心，介紹版畫創作的技法，並於即日起至8月16日在國美館舉辦「建構中—我的口袋美術館．線」特展，除展示繪本內容及創作過程與使用版畫工具外，另展出詩與畫作、台灣早期建築特色，讓觀眾了解版畫創作及繪本的創作流程。

〈我的口袋美術館．線〉繪本邀請插畫藝術家陳姝里，重新詮釋台灣前輩藝術家陳澄波的〈淡水風景（淡水）〉作品。（國美館提供）

國美館館長陳貺怡指出，「我的口袋美術館」繪本系列是國美館配合國發會推動「2030雙語政策」，透過繪本普及雙語藝術教育，展現國美館跨域應用發揮典藏藝術能量。

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國美館指出，〈我的口袋美術館．線〉繪本邀請插畫藝術家陳姝里，重新詮釋台灣前輩藝術家陳澄波的〈淡水風景（淡水）〉作品，透過版畫技法強化了建築與空間的線條感，並以「線」作詩，如「線條拉出一條街」等，引領民眾透過線條的延展，探索周遭環境及發掘這幅畫作的獨特魅力。

國美館指出，民眾除參觀「建構中—我的口袋美術館．線」特展外，還可以前往301展覽室「致未來世代美術史」展覽，一睹陳澄波〈淡水風景（淡水）〉的原作風采。

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