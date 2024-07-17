【自由副刊】 凱莉貝／林榮三文學獎我最愛……〈父後七日〉

（第二屆散文獎首獎．劉梓潔）

◎凱莉貝

那一年《父後七日》上映，我先看電影，再回頭讀劉梓潔的散文。兩年後，阿公過世。

接獲噩耗返鄉的路上，高鐵因地震停駛兩小時，回來晚了，正好看見伯母姑姑嬸嬸哭著爬進家門的一幕。家門口搭起了棚子，堂弟妹表弟妹圍著冰庫分成兩組，一組將腳尾錢折成L形，搭成橋狀，接力著燒，另一組圍著阿公，說他只是在午睡，要我過去看看。我不想，我想看阿公吃我買的肉圓，笑著的樣子。

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伯伯爸爸叔叔們，值班守靈導致高血壓爆發，改由孫子輩擔任起守靈的任務，表弟和我一組，他搬出阿公的躺椅，點燃一根菸放在靈堂前的菸灰缸，我播放《父後七日》，我們三人就這樣看著，想起阿公走後這幾天，真是戲如人生，淚水滴下的那一刻，才明白這篇作品，有多安慰我們。●

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