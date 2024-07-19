【藝術‧文化】迎接文化奧運 《在恁佮意》搶先開箱 卓榮泰：台灣與世界共享奧運精神

秀琴歌劇團張心怡（左起）、歌仔戲自由藝術家郭員瑜、榮興客家採茶劇團劉錦洲等合演《在恁佮意》。

（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕2024巴黎奧運及伴隨辦理的文化奧運即將於7月底登場，台灣代表團陸續啟程。文化部昨（18）日特別邀請由「阮劇團」及「秀琴歌劇團」、「明華園日字戲劇團」、「閩南嶼文化」、「榮興客家採茶劇團」、「薪傳歌仔戲劇團」等團隊共創演出的《在恁佮意》，在台灣搶先進行彩排開箱，行政院長卓榮泰、文化部長李遠等人出席前往觀賞。卓榮泰勉勵表演團隊，「儘量表演，讓外國人看到台灣人最美、最厲害、最多元的傳統文化。」

行政院長卓榮泰（後排右7）、文化部長李遠（後排右8）等人出席《在恁佮意》彩排，為台灣團隊加油。（文化部提供）

行政院長卓榮泰表示，整齣戲的發展及結局令人出乎意料，皆大歡喜的結果表現出「在恁佮意」的自信，也呈現台灣傳統文化的多元及美麗，他提及，「此次有24個團隊、122人，將在巴黎文化奧運獻演57場表演，相信一定能讓各國看見台灣與世界共享奧運『平權』、『創新』及『開放』的精神。」同時，卓榮泰也期許文化部及文化部長李遠，除了用心發展、保存台灣的傳統文化，「如果有一天也可以把國際上最好的表演放在公園的野台戲，讓全民都能來參觀，那是更好。」由阮劇團與台灣傳統戲曲團隊共創的「戲曲新編」將在巴黎演繹《苦憐个人》、《戇神》、《鬧壽》與《在恁佮意》等4段故事。昨日搶先曝光的《在恁佮意》，將戲曲中常見的比武招親戲，融入當代關注的同婚議題與性別平權，演出同性別的人在會場意外相愛情況，藉此展現台灣是亞洲第一個同性婚姻合法的國家意涵。阮劇團藝術總監暨戲曲新編導演汪兆謙透露，「正式演出時，將會將象徵同性婚姻的6色彩虹穿在演員身上。」

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文化部表示，台灣在文化奧運場上，除了展現戲曲新貌外，還規畫原住民音樂與電子混音、客語與台語、傳統與現代樂器混搭，以及廟埕、雜耍、馬戲、偶戲等各自獻藝的精采節目。演出場景更別出心裁運用台灣電光舞臺、廟埕廣場、辦桌慶典、鬧臺等特色，期待讓世界在文化奧運盛會中，看見台灣最多元的文化樣貌，以及與國際共享自由、平等、性別、族群、母語共榮的信念。

此外，為讓國內外同步關注2024文化奧運的活動介紹及即時動態，文化部特別建置「台灣文化前進巴黎奧運」官方網站（https://cotpe.tw/），邀請民眾上網掌握更多台灣藝文團隊在巴黎文化奧運展演的訊息。

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