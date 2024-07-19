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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 湖南蟲／虛構的獸

2024/07/19 05:30

圖◎徐世賢

◎湖南蟲 圖◎徐世賢

愛貓

我鎮日追逐一隻貓

也被貓追逐

幾乎是疲於奔命

在愛之中

有時我感覺吃下的所有食物

都化作氣味與嗅覺

遠遠就聞到

也被聞到

幾乎是命中注定

在愛之中

沒有婚約

我又產下四子

公母各半

這是我第四次成為單親媽媽

究竟是什麼吸引畜生的體質

才會一再墮入

渣男地獄

一天，我被人類帶走

失去意識

醒來時，春天已經離開

尾巴不再捲

叫聲不再綿

我感覺自己在那個已不記得的夢中

昇華了

在愛之外

無憂無慮，日漸肥胖

幾乎就要忘掉那些早么的孩子

不知去向的孩子

成為父母的孩子

偶爾想到

只感覺乳頭隱隱發痛

貞子

強大的怨念纏身

如繩索套頸

亦如深受寵愛每天被帶著去散步的

一隻狗

因愛而無法脫身

荒井時光

也是防腐的時光

人間日子不過烈陽陰雨和夜晚

此地一無所有

除了地下水持續滲出

浸泡屍身

鬼故事鮮明帶感

因為死亡的過程活蹦亂跳

像無聲的魚被刮起的鱗放聲尖叫

清涼的泉被煮沸

靜坐的山被刨

真空宇宙有架火箭永恆地往遠方割裂

雜訊裡

冒出一長髮女子

從井底爬出

逕自走來

抓交替

又一名願靈誕生了

曾經他悽慘度日

如今笑容可掬

沒人知道究竟發生了什麼事情

但總有些亡者從此過著幸福快樂的日子

不似貞子與狗

留戀人間

聖嬰

處女生子沒有不可能

所以火山種花也沒有不可能

死海賞鯨沒有不可能

沙漠裡飛來水鳥

密室裡的貓

死活都沒有不可能

一個發光的嬰兒

在某個頹廢的下午

忽然哭叫

又再陷入睡眠，轉醒後在床上扭動

有時也安靜

眼睜睜看著世界毀壞

速度之快

來不及等他長出一顆預言的痣

學會第一句

和生理欲望無涉的話語

來不及等他長出第二性徵

發展出美學

上街遊行和靜坐

書寫訴狀、

詩歌、

旅行明信片（如何寄回那時間點、

那家鄉、那遠走的戀人？）

最後什麼也不寫了

皈依某宗教尋求心靈平靜

變成一個普通人

也沒有不可能

多年之後，他會想起那個頹廢的下午

小小的身體裡胸懷壯志

憂國憂民

幾乎就要站起來

去種花、看海、觀鳥、養貓

最後什麼也沒有完成

也沒關係――

這樣的可能性

讓他偷得了一個香甜的午覺

夢裡聖靈充滿

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