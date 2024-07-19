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【自由副刊】 湖南蟲／虛構的獸
圖◎徐世賢
◎湖南蟲 圖◎徐世賢
．
愛貓
．
我鎮日追逐一隻貓
也被貓追逐
幾乎是疲於奔命
在愛之中
．
有時我感覺吃下的所有食物
都化作氣味與嗅覺
遠遠就聞到
也被聞到
幾乎是命中注定
在愛之中
．
沒有婚約
我又產下四子
公母各半
這是我第四次成為單親媽媽
究竟是什麼吸引畜生的體質
才會一再墮入
渣男地獄
．
一天，我被人類帶走
失去意識
醒來時，春天已經離開
尾巴不再捲
叫聲不再綿
我感覺自己在那個已不記得的夢中
昇華了
在愛之外
無憂無慮，日漸肥胖
幾乎就要忘掉那些早么的孩子
不知去向的孩子
成為父母的孩子
偶爾想到
只感覺乳頭隱隱發痛
．
貞子
．
強大的怨念纏身
如繩索套頸
亦如深受寵愛每天被帶著去散步的
一隻狗
因愛而無法脫身
．
荒井時光
也是防腐的時光
人間日子不過烈陽陰雨和夜晚
此地一無所有
除了地下水持續滲出
浸泡屍身
．
鬼故事鮮明帶感
因為死亡的過程活蹦亂跳
像無聲的魚被刮起的鱗放聲尖叫
清涼的泉被煮沸
靜坐的山被刨
真空宇宙有架火箭永恆地往遠方割裂
雜訊裡
冒出一長髮女子
從井底爬出
逕自走來
抓交替
．
又一名願靈誕生了
曾經他悽慘度日
如今笑容可掬
沒人知道究竟發生了什麼事情
但總有些亡者從此過著幸福快樂的日子
不似貞子與狗
留戀人間
．
聖嬰
．
處女生子沒有不可能
所以火山種花也沒有不可能
死海賞鯨沒有不可能
沙漠裡飛來水鳥
密室裡的貓
死活都沒有不可能
．
一個發光的嬰兒
在某個頹廢的下午
忽然哭叫
又再陷入睡眠，轉醒後在床上扭動
有時也安靜
眼睜睜看著世界毀壞
速度之快
來不及等他長出一顆預言的痣
學會第一句
和生理欲望無涉的話語
．
來不及等他長出第二性徵
發展出美學
上街遊行和靜坐
書寫訴狀、
詩歌、
旅行明信片（如何寄回那時間點、
那家鄉、那遠走的戀人？）
最後什麼也不寫了
皈依某宗教尋求心靈平靜
變成一個普通人
也沒有不可能
．
多年之後，他會想起那個頹廢的下午
小小的身體裡胸懷壯志
憂國憂民
幾乎就要站起來
去種花、看海、觀鳥、養貓
最後什麼也沒有完成
也沒關係――
這樣的可能性
讓他偷得了一個香甜的午覺
夢裡聖靈充滿
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