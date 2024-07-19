【家庭plus．我的私房菜】南瓜飯 一鍋搞定

圖／達志影像

文／apple

週休假日，戶外陽光燦爛、藍天白雲，卻有無所事事、想懶散的氛圍，坐在客廳竟然懷念起以前婆婆煮過的南瓜飯，那時也是我長那麼大，第一次吃到南瓜飯。遂起心動念跟老爺說：「咱們中午來煮南瓜飯吧！」腦海迅速閃過需要的食材，夫妻倆便出發往菜市場採買去。

南瓜挑選時要檢查外觀有無斑點、傷痕，偶有粗糙或顯而易見的疙瘩；要注意果蒂完整，枝莖尾巴乾燥變黃，則代表果肉熟成；也要稍稍觸碰瓜體是否結實，手指輕壓後不留痕跡，不軟爛。最後我們挑選了傳統金瓜，當這次南瓜飯的主角。

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購買後，連同煮南瓜飯的配角、配料備齊，便可開始工作。先將4杯米洗淨，泡水約30分鐘後瀝乾；蝦米少許、香菇數朵（或替換四季豆、毛豆、紅蘿蔔），也洗淨後分別浸泡，蝦米泡軟後切碎，香菇浸泡後切絲（香菇水不丟棄，後加入米中提鮮）。適量的五花肉（或雞腿肉、臘、肝腸）也切成絲，南瓜清洗後削不削外皮，隨人習慣，去籽、切成中塊。熱油後丟入蒜末、香菇、蝦米依序爆香，肉絲待炒到變色，轉小火，再放入南瓜、油蔥酥拌炒，最後置入米，加醬油和胡椒鹽調味。再加水拌勻，鍋蓋蓋上讓其燜滾，最後放入電鍋內蒸煮，等電鍋開關跳起，再燜30分鐘，便大功告成。

當掀起鍋蓋剎那，氤氳的蒸氣四溢，瞧著完美的琥珀色米粒、色澤金黃瑩亮的南瓜、映襯其中的香菇、肉絲、蝦米餡料……讓人饞得迅速地舀起一碗南瓜飯，煮熟後的南瓜果肉厚實、綿密，米飯更是滲入所有食材交織後的濃郁、Q甜。家人都不是老饕，對五臟廟的要求其實不高，但能餵飽一家老少的嘴，卻都是那些家常、簡單、平易的食物。至於愛不愛吃？好不好吃？其實都是個人主觀的選擇與標準啊！南瓜飯解決了一餐，甚至還能讓老爺、大少爺繼續帶隔日午餐便當，真是一石二鳥呀！

南瓜飯的南瓜不管當主食、配菜，甜與鹹，各有擁護者。其實南瓜光用清蒸就能有好滋味！難怪古人說：「南瓜，味甚甘，蒸食極類番薯。」吃南瓜飯當下，憶起昔日課堂上老師曾言：古代，有位學生因為貧窮繳不起學費，送了南瓜當束脩，先生欣然接受之餘，更是烹煮了南瓜與學生一起食用，師生盡歡，留下了這樣一段佳話。故事讓我們知道，「金瓜雖不堅，情誼值千年。」看似最普通的東西，也有它超越的價值。

如果你也想變化三餐，或吃膩了外食，不上班的日子，舒心地來煮一鍋南瓜飯吧！

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