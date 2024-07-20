【家庭plus．兩位太太的香料餐桌】香草糯米點心 盛夏小清新

原味艾草粿

文、攝影、食譜示範／Julia、Kook 插圖／Kook

黑糖露艾草丸子

隨著日漸升溫，春天種下的艾草，在小滿節氣前後慢慢抽長花朵，植株長得高大茂盛。

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海苔艾草粿捲

我在相鄰的花壇裡，種了三款品種的艾草。某回工作時，一陣微風輕拂，我看著綠葉、斑葉及灰綠葉的艾草向彼此款擺，當下彷彿聽到它們和諧地唱著，一首屬於它們的艾草之歌。

紫薯小湯圓。

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斑葉艾草。

艾草是台灣原生藥草，多數人的第一印象應以避邪居多，像是每逢端午節家戶必掛上以艾草、香茅、菖蒲、榕樹葉等綁紮的香草束。而除了避邪，艾草也有驅蚊之效，洐生常見有艾草蚊香、線香、薰香錐等。除此，還有常見的民俗保健艾灸，利用艾絨（艾葉曬乾再揉捻塞進宣紙裡）點燃後，放在相對應的器官穴位薰燃，具有袪除濕熱與調理氣血之效。

布阿萊太郎。

談到艾草運用於飲食的部分，艾草粿應是最耳熟能詳的。童年時，總在特別的日子裡，品嘗到外婆親手做的艾草粿，有紅豆甜餡，也有碎菜脯鹹口味。那時三合院門廊有座石製研磨器，大人把浸泡多時的糯米放進，我們最愛幫忙研磨，或許是這過程為食物增添美味，總覺得再也沒品嘗過比外婆做得更好吃的艾草粿。

艾草與現成糯米粉揉成糰，就有不同吃法。

今年將親手種植的艾草與現成糯米粉，做成三款簡易版兒時美味。

插圖／Kook

材料：艾草葉約15～20片、糯米粉110g、玉米粉20g、薄荷茶100cc（可用冷水取代）、砂糖20g、植物油1大匙

香草糯米點心 盛夏小清新

做法：

1.艾草葉以熱水川燙約1分鐘，撈起浸泡冷水（保持色澤），用手盡量擠掉水分。

2.將葉子、放涼薄荷茶及砂糖，以高速攪拌機攪打至葉子呈細碎狀。

3.將兩款粉類拌勻，分次倒入做法2.，揉搓成糰，再揉至表面光滑。

4.接著依照形狀與搭配食材，變化成不同食用方法。

黑糖露艾草丸子：將糯米糰揉成大小湯圓狀，滾水放入，浮起即可撈起（蒸5分鐘），淋上現成的黑糖漿即完成。

海苔艾草粿捲：將艾草糰揉成長條狀，蒸5分鐘熄火放涼，用一片海苔捲起即完成。融合鹹甜的風味，十分特別。

原味艾草粿：將艾草糰揉成喜歡的形狀，上面可用烘焙器具壓上圖案，前院的香蘭葉很茂盛，剪下一長葉來鋪底，蒸10分鐘，品嘗時散發香蘭葉獨特的芋頭香，非常好吃。

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前院有棵盆植香蘭葉，種了兩年愈見壯碩，Kook偶爾會採摘入料理，這是泰國料理很常用的一款香草，將長葉剪成一段段，當下就能聞到淡淡芋頭香，我也愛拿來泡茶，風味迷人又特別。

Kook將香蘭葉融合新鮮椰子汁，做成這道又美又可愛的甜品，看著身心都清涼泰半了。新鮮椰子剖半取汁，挖取椰肉，可能不是太好上手，也可買現成椰子汁，椰肉可省略，雖然頗能增添整體風味。Kook說這是泰國常見的甜品，因常年高溫，最愛吃冰冰涼涼、又帶濃濃椰香的清涼甜品。

材料：芋頭60克、芋頭40克（壓花用）、紫薯100克、糯米粉100克、米粉（白米磨成的粉，烘焙店有賣）20克、溫水50ml、椰子水400ml、椰奶250ml、嫩椰子肉適量、1茶匙鹽、50克糖、香蘭葉一長條

做法：

1.新鮮椰子對剖，放在大杯裡將椰子水盡量滴盡，椰肉用器具刨出。

2.芋頭60克、紫薯大火蒸20分鐘，趁熱壓碎。

3.將糯米粉和米粉混合在一起。將2.加入，可視狀況加入50ml以內的溫水，將粉糰揉至光滑後，分成小塊揉成小湯圓狀。

4.芋頭40克切薄片，用花朵模型壓出花形。煮一鍋滾水，先將花朵形狀芋頭煮熟撈起，置放冷水中。再將紫薯小湯圓放入滾水中，待浮起即可舀入冷水中，較不易沾黏。

5.將椰子水煮沸後，加入椰奶與香蘭葉煮約5分鐘，並加入鹽及糖調味，將花朵芋頭及小湯圓放入小碗，倒入椰奶水及嫩椰肉，即完成。

〈香草小記〉艾草

台灣常見的保健藥草，每到春天野地或鄉間道路，也常見到自生苗。葉面綠色，背面略帶灰綠且有細絨毛，揉捏葉片能嗅聞其獨特香氣，具有避邪、驅蚊、殺菌、理氣血、袪濕等功效。

台灣早期至今，即流傳琳瑯滿目的生活保健運用方式，從飲食、個人保健至空間淨化都有諸多紀錄。目前除了常見綠葉艾草，市面也有販售斑葉艾草，黃綠相間的葉片頗具觀賞價值。

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