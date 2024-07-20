【藝週末．藝週建築行旅】藝術文化新天地─開箱近期新開美術館、博物館

史前館將風景最好的視野留給咖啡廳。

文．攝影／高依汾

澡堂更衣室由三角形的芬克式桁架組成。

近期有不少新開放或整修後重新開放的美術館及博物館，在國際與本土建築師的努力下，無論是全新設計、舊翻新或修舊如舊，各自擁有不同風格，值得細細品味。

機廠澡堂利用廢鐵軌做成大跨距挑高圓拱。

本文介紹的4間不同年代美術館與博物館各具特色：包括4月初剛開放的桃園市兒童美術館，由今年甫獲「普立茲克建築獎」（Pritzker Architecture Prize）的日本建築師山本理顯設計，是全台第1間專門為兒童打造的美術館；後現代主義大師麥可．葛瑞夫（Michael Graves，1934-2015）在台唯一作品──國立臺灣史前文化博物館，於1993年開放使用約20年後，透過陳哲生建築師操刀改造，在保留原外觀及立面設計下，導入流動的光、影、風元素，讓內部變得明亮開闊、動線也更加流暢；台北機廠轉型的國家鐵道博物館因有國定古蹟身分，修復起來格外謹慎，目前常態開放最美的「澡堂展區」，讓人一睹日治時期建築美學；姚仁喜建築師設計的新北市美術館，於「2023台灣設計展」中驚鴻一瞥後，現在開放第1期戶外園區。

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「澡堂展區」是台北機廠內最美的建築。

桃園青埔 桃園市兒童美術館

新美館上、下呈現不同設計感。

桃園有「千塘之鄉」美名，上千座埤塘除了灌溉功能，善加規畫後，也能成為民眾休憩好去處。座落於桃園青埔的桃園市兒童美術館（簡稱兒美館）正巧位於青塘園生態公園畔，和高鐵軌道對面尚未完工的母館──桃園市立美術館，共同獲得「2021國家卓越建設獎─最佳規劃設計類」卓越獎肯定。

嚴密控制「模板對紋」讓45度向下線條有連貫性。

先讓建築本身成為藝術，再做為美術館則更有說服力！兒美館新穎外型由今年甫榮獲「普立茲克建築獎」的日本建築師山本理顯設計，白色建築體與母館形成對稱三角形，如同「山丘」的外觀與周圍環境連成一體，訪客能在地景之內探索建築，亦能在建築中體驗地景。山本理顯表示建築的形狀除了呼應設計概念，同時也在「創造建築空間量體」，透過建築師將量體尺度與關係做好妥善的設計與安排，參觀者便能有良好的動線及使用空間，亦塑造出自身的建築美感。

新美館有「蘆葦叢中的現代美術館」之稱。

山本理顯選擇白色做為兒美館主色系，因為白色是最具抽象性的顏色，搭配大面積的落地玻璃窗，引入自然採光，通透的建築體與純白牆面形成低干擾，且能彈性運用的純淨空間。面對池塘的斜坡面上，有3個凸出的白色方盒子，白色與方形不僅彰顯中性及抽象，同時也囊括建築設計上不可或缺的機能性、空間使用需求與便利性的整體考量。這種中性且抽象的特質，讓美術館在未來舉辦藝術活動上，有更大的可能性。

史前館彩繪玻璃倒映在清空後的大廳。

除了三角形、方形，兒美館外牆以「波浪形沖孔鋁板」裝飾，不僅可阻擋玻璃窗外過多的陽光、不影響從內往外看的視線，本身的線條造形及光影變化，亦是建築師考量的額外效果──天氣好時便能看到曲面光影的呈現與影子灑落一地的紋理。

山本理顯自己也喜歡這斜坡。

館內指標出自山本理顯好友廣村正彰之手，他是2020年東京奧運的運動圖標設計師，這回巧妙替兒美館設計出懸浮於空中的圖像與文字，讓人抬頭一看便瞬間理解，不會有空間迷航的情形。

廣村正彰的懸浮指標。

身為全台第1間專為兒童打造的美術館，兒美館與一般美術館差別在哪？一般美術館為了要讓世界各國的國際大展都能布展，展廳四面設計主要為牆壁，並有溫濕度控制。兒美館主要對象為兒童美學的教育跟啟發，能讓室內與室外產生關係的「玻璃」，就成為兒美館重要的建築材料。山本理顯的作品中經常能見到「穿透性」的表現手法，玻璃除了增加空間開放感，也能將室外風景導入室內，在兒美館還有另一個功能──讓父母掌握孩童的狀態。

燈光線條替展廳增色不少。

即便沒有買票入館，民眾也能來後方綠意盎然的斜坡道走走。之字形白色線條搭配緩慢的傾斜角度，不費吹灰之力便能漫步而上，水平的移動方式在垂直空間裡達到某種平衡，享受悠閒散步的同時，也更能體會建築師對空間的用心營造。據說山本理顯自己也喜歡拿瓶飲料在這山丘上坐下來，慢慢欣賞埤塘豐富的自然景觀及夕陽西下的美景。

兒美館外觀呈現三角形。（桃園市兒童美術館提供）

台東市 國立臺灣史前文化博物館

史前館中庭改為草皮呼應後方群山。

經過3年閉館整修，國立臺灣史前文化博物館康樂本館（簡稱史前館）於2023年5月中重新開放參觀。改造比重建難度還要高，在保留後現代主義大師麥可．葛瑞夫原始設計的外觀及立面下，陳哲生建築師導入流動的光、影、風等元素，除了讓館內各個小空間得以整合使用，整體動線也變得更加流暢、明亮開闊且綠意盎然。這次的建築景觀再造亦獲得「2023國家卓越建設獎─最佳規劃設計類」特別獎肯定。

為創造更多綠意，建築師移除前方噴水池等人工造景及樓梯，改以天然草地形成的緩坡入館；中庭部分也將水泥石頭鋪面更換為有斜坡的「來電草皮」，不但適合親子野餐，小朋友還能自由打滾放電。

動線方面，清空入口大廳原有2座樓梯，讓出更多空間給團客集合，商店亦改為開放式，入館後視野大開；中庭右側長廊牆面改為落地窗，大片綠意映入館內；犧牲1個展示區，造就1座12米寬大樓梯，通往地下1樓的「臺灣史前史廳」，象徵通往地下考古意涵；將原本中央大廳四周的斜坡道拆除，引入上方自然天光；挑高20米的蛇紋岩大廳裡，僅放置可移動式座椅，讓逛累的訪客能沉澱休息、感受靜謐氛圍；拆除原本位於夾層的廁所，改設於主展區內，如廁變得容易；展場內以地毯顏色區分使用空間；本館正前方新增1座外部空橋，連接2個原本分開的特展室，替未來策展帶來更多彈性；特意將2樓後方最佳景觀區留給咖啡廳，並貼心架高地面，客人入坐後視野不會被窗框遮住，能盡情欣賞巨石草坪、後方大武山及射馬干山的壯闊風景。

原本許多獨立使用的封閉小空間，在此次改造中均打通串連，被遮蔽多年的圓窗也終於重見天日，不僅讓館內變得更明亮，且有「框景」效果。整修後在不少角落可看到藝術家以插畫方式，幽默展現自己對於此處的詮釋，尋找這些角落插畫成為訪客另類尋寶遊戲。

台北信義 台北機廠轉型─國家鐵道博物館

專門負責台灣鐵路管理局車輛保養、維修與改裝的「台北機廠」，最初設立在台北城北門外，因業務量擴增、場地不敷使用，1935年遷至松山菸廠附近現址，2012年移到桃園富岡車輛基地後，現址被指定為市定古蹟、國定古蹟，展開一連串活化轉型，以分區修復、分期開放方式供民眾參觀。

目前常態開放的「澡堂展區」是園區內最美的一棟建築，外觀呈現圓弧形，彷彿迷你版的歐洲火車站，與機廠其他方形建築迥異。在十字形的建築平面上分為3個部分，中央是鋼桁架與鋼筋混凝土構成的半圓弧形浴室，挑高超過9米的圓拱廊，利用廢棄鐵軌做成大跨距的半圓形屋架，為避免鐵軌圓拱彎曲後產生的外推力，兩側的連續拱廊以鋼筋混凝土，建構成如教堂扶壁般的結構以求穩固。帶有1930年代裝飾藝術風格的中央浴場造形簡約，屋頂可見2座通風器與6座天窗：通風器利用熱空氣上升原理推動扇葉轉動，毋須額外動力；天窗則劃分成6格，其中5格是透明玻璃採光，下方中間那1格是用來通風的百葉窗。內部2座圓形浴池，透過蒸汽管線將池水加熱，提供員工下班前洗去一身疲憊。

澡堂兩側為對稱設計的更衣室，屋頂由6組以鋼骨焊接成三角形的芬克式桁架組成，比實心梁更節省材料。屋頂原為石棉瓦，雖質地輕薄、防水又隔熱，但根據研究石棉會導致肺癌，遂改以內部夾隔熱棉的鈦鋅板取代。兩邊的更衣室皆規畫有3個入口，以木製屏風遮蔽視線、保護穩私，目前已修復1座，置於東側入口處展示。

新北鶯歌 新北市美術館

新北市美術館（簡稱新美館）位於大漢溪與鶯歌溪交匯處的河畔新生地，能遠眺雪山山脈與林口台地。這裡曾是鶯歌廢棄陶瓷堆放的河灘地，經過整地、填土成為如今占地13公頃的綠地與藝術園區，主建築以高高低低的金屬管子呼應河邊搖曳蘆葦，獲封「蘆葦叢中的現代美術館」。

新美館的主建築包含美術館與藝術街坊（商店、書店、餐廳、創意市集等）兩部分，姚仁喜建築師利用斜坡地形，將建築物下方空間做為讓民眾可以自由進出的藝術街坊，從大樓梯上去的2樓開始，才是屬於需要購票參觀的展覽區。

除了代表蘆葦，新美館外觀這3000多根「鋁合金複合陶瓷管」還象徵鶯歌在地的陶瓷文化。陶瓷具有質輕、強度高、耐摩擦、耐高溫等特性，能賦予鋁合金更優越的性能。部分鋁管上，有不同方向的開孔設計，河邊容易起風，從下方經過時，便能聽到有如陶笛般演奏的聲音，是設計上的巧思。

相較於展場的方正規畫及金屬予人的冷冽感，建築師在1樓公共空間裡，以「杉木紋清水模」帶來反差的溫度感。清水模是現代建築常用手法，特色是讓牆面保持光滑的混凝土，也就是素顏狀態──表面不使用任何塗裝、也不貼上磁磚或石材。但建築師希望能模擬大漢溪河床中，被沖刷、風化後的石塊樣貌，因此施工團隊特地先以鋼刷加強杉木表面的紋路，使它們脫模後能呈現出更為明顯的紋理；在「模板對紋」上也嚴密控制，期望代表河水沖刷石塊力道的「45度向下線條」可以在不同區塊間維持連貫性；在斷面的60公分厚牆上，刻意以手工打石處理，展現粗糙質地。

燈光照明的部分，新美館以主建築為中心，漸進式向外發散，使用仿生蘆葦的景觀高燈提供步道照明、豆娘圖案的燈光投影，可吸引來訪兒童注意力，兼顧與環境對話及藝術氛圍營造。

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