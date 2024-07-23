【家庭plus．香草隨食札記】蘭香草 形色味兼具

蘭香草「形色味」兼具，足以滿足休閒養生與園藝興趣，推薦嘗試。

文、圖／蔡以倫

你喜歡香草植物嗎？是什麼因素讓你對她產生關注，甚至愛不釋手？是那迷人的香味，獨特色彩外貌，還是深蘊其中的藥效？如果「形色味」都是你的心頭好，這款「蘭香草」你也會跟我同樣驚豔。

蘭香草是唇形科蕕屬、多年生草本植物，形狀、生態與薄荷有很多類似處。觸碰葉片飄來淡淡香味，開花為聚繖花序，很像一輪輪藍花環盤旋堆疊，又稱山薄荷。蘭香草分布於中日韓與台灣，因分階段綻放的花朵和類似菊花的葉子，日本稱為段菊。本土品種稱為灰葉蕕，種子與薄荷一樣容易發生雜交，市面上有黃綠交錯的斑葉園藝種，更為吸睛。

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蘭香草在中國鄉間應用為蛇毒藥，採收放置居家外圍用以避蛇，且能解蛇毒。近年研究發現，藥用成分能製成獸藥，提煉成精油應用於農業薰蒸殺蟲，可有效對抗田間害蟲，是無毒農業的一道曙光。

蘭香草性溫味辛，也是一款中草藥。根據清初《本草綱目拾遺》記載，蘭香草能疏風解表、祛寒除溼、散瘀止痛。外用於瘡腫、濕疹等諸症，有潛力開發成抗癌藥品，與天然抗菌精油。

其實，蘭香草更適合做為庭園景觀植物。園藝雜交許多亮麗品項，已登錄英國皇家優秀園藝品種，花色繽紛，從紫羅蘭色到粉紅色，葉片則為黃綠相間斑葉配置。栽種成片，色彩奪目，引人駐足。蕕屬植物對於氣候耐受度高，需水不多，照顧不難。

多數香氛植物源於地中海沿岸，在台灣常僅適合於寒涼季節栽培，花圃常需輪替植栽，管理成本較高。有本土屬性的香氛植物，氣候適應力佳，很適合推廣園藝治療應用。蘭香草「形色味」兼具，足以滿足休閒養生與園藝興趣，推薦嘗試。（作者為淡水香草街屋主人）

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