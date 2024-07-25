【自由副刊】 可樂糖／林榮三文學獎我最愛……〈親愛的老婆〉

（第十屆新詩獎首獎．蔡文騫）

◎可樂糖

婚姻很弔詭，還在門外徘徊時，常以為踏入後，如同童話故事，王子與公主的幸福將從此開始。邁入婚姻後，真正開始的卻是挑戰。一方若停止成長，無法同步地感謝與珍惜，婚姻就會如同牢籠，生活則像一灘死水，考驗婚姻中的兩人，能否找到一種方式，讓愛恢復。

喜歡作者細數婚姻中的經歷，如此生動又有共鳴。生活中的柴米油鹽醬醋茶，生活中的壓力與種種，周而復始。兩個來自不同家庭的男女，曾因深愛而許諾彼此，但雕花金框的相片漸漸長出了陰影。婚戒與項鍊，原本象徵著永恆的愛，卻成為閃亮的捕獸夾。許下的結婚誓言，顯得諷刺又可笑。作者透過各種隱喻，深刻刻畫了婚姻中難以逃脫的困境。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法