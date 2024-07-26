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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 尹玲／經典風情流動心間

2024/07/26 05:30

◎尹玲

◎尹玲

大門開著 胸懷心扉敞開

自清晨七時至深夜二十三時 每日

你是這一區的鄰居街坊

你是觀光遊客來自遠方

你正空腹到處尋覓美食

你正走進彷彿美境只因方向迷失

環繞著一株株雅致白楊

無論何種氣候冬夏秋春

寒風襲侵陽光普照多雲天空梅雨輕沁

笑聲語聲不斷室外一如內廳

一道久已未嘗的家常菜 一盤今日特色佳肴

一杯雙倍濃縮咖啡 一塊今日頂酷蛋糕

一人亦似二人三人 單獨也如與友扯淡閒談

不為什麼凝視豔日白楊品味美好時光

思緒隨風在青碧葉隙遊弋徜徉

追尋靈感突然瞬間秒發

成就咖啡餐廳精髓傳統飲食文化

如此平易近人 這般庶民百姓

每日殷勤流動繚繞你心間眼前

這難以忽視的經典法國飲食標準風情

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