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【自由副刊】 尹玲／經典風情流動心間
◎尹玲
◎尹玲
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大門開著 胸懷心扉敞開
自清晨七時至深夜二十三時 每日
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你是這一區的鄰居街坊
你是觀光遊客來自遠方
你正空腹到處尋覓美食
你正走進彷彿美境只因方向迷失
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環繞著一株株雅致白楊
無論何種氣候冬夏秋春
寒風襲侵陽光普照多雲天空梅雨輕沁
笑聲語聲不斷室外一如內廳
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一道久已未嘗的家常菜 一盤今日特色佳肴
一杯雙倍濃縮咖啡 一塊今日頂酷蛋糕
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一人亦似二人三人 單獨也如與友扯淡閒談
不為什麼凝視豔日白楊品味美好時光
思緒隨風在青碧葉隙遊弋徜徉
追尋靈感突然瞬間秒發
成就咖啡餐廳精髓傳統飲食文化
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如此平易近人 這般庶民百姓
每日殷勤流動繚繞你心間眼前
這難以忽視的經典法國飲食標準風情
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