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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 羽弦／林榮三文學獎我最愛……〈宅男物語〉

2024/07/26 05:30

（第三屆散文獎首獎．黃文鉅）

◎羽弦

我不是宅男。

2007年黃文鉅以〈宅男物語〉獲獎，彼時我也處在一段轉變期；高中畢業，考上外縣市大學，離家前往陌生環境。一切都是新的，甚至第一次擁有自己的筆記型電腦。我以為，喜歡出門的我可以輕易證明自己不宅。

文章說真正宅的是心境，而不是形而下的環境。歌手阿桑的名曲〈葉子〉唱道：「孤單是一個人的狂歡／狂歡是一群人的孤單」，二十幾年後，依然無比寫實，而斯人已逝。孤單與宅能否畫上等號，許是一則禪宗公案。如今科技發達，遠距工作風氣盛行，手機不僅可追劇、玩遊戲，還能點餐外送，社群媒體把一個人的小世界擴大成一群人的小世界。不知他們自認宅或不宅？

出門以後，才發現自己其實滿宅的。●

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