【藝週末．藝週推薦展覽】自拍者們─「多重鏡像中的自我身影」展

高俊宏，〈利豐的折射〉，2011-2014。（攝影中心提供）

文．攝影／記者董柏廷

致穎，〈慢跑〉，2014。

攝影的出現，很大程度改變人們看待自己的方式，同時也改變人們面對鏡頭時，身體姿態的展現，而以影像為創作形式的藝術家們，在面對自我身影時，更多了對自我身體、生命意念、價值觀、精神理想以及社會議題的各種探索與發聲。

張乾琦，「時差」系列，2007-2010。

正於國家攝影文化中心台北館展出的「多重鏡像中的自我身影」，策展人陳永賢選出50名藝術家的百餘件作品，展現藝術家們從事藝術行為時的各種瞬間，留下創作軌跡。陳永賢說明，展覽聚焦於藝術家自我影像的表現形式與內容，從「凝視自我」與「反身顯影」兩個面向切入討論：前者關照於自我認同與知識建構；後者則擴及個人反思和社會性的文化嫁接，進而提供一個具開放特質的反身對話。

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李亦凡，〈不好意思…請問一下這個怎麼打開〉，2021。（攝影中心提供）

展覽在兩種形式下交互作用，推動觀眾思考，透過剖析自我、異己與他者之間的觀看視角，藝術家如何運用影像表現自我意識，讓身體行為成為影像迻譯的一部分。創作者們以多元的影像媒材鏡射出時代脈動、社會文化，乃至於身分認同等多元議題。

拉勒俄嵐．巴耷玬（郭悅暘），〈自我可望〉，2024。（攝影中心提供）

凝視自我

劉秋兒，〈繪畫秀〉，1991。（攝影中心提供）

攝影影像的本質是再現，藝術家透過鏡中映像、凝視自我的交互關係，轉譯「他人凝視」與「自我認同」間的建構，有時甚至透露創作者在移情作用之下的自我身影切入點。如台灣早期開設寫真照相館的施強、林草等人的肖像中，展現自信的自我凝視；以及1960年代張照堂受存在主義及荒謬劇場等思潮影響，記錄自我身影的攝影創作，充滿現代前衛性；乃至當代藝術創作者，如石晉華、姚瑞中等對文化議題的探索，不僅表露不同時代的藝術風貌，更突顯了影像藝術的豐富創作媒材，同時顯現不同時代藝術家對於自我的凝視與想像，亦映照出台灣社會文化的脈動。創作者們透過鏡頭凝視自我，也透過作品顯現自我，從日常生活與身分認同等議題，隱隱透露「自我」並非遺世獨立的存在，往往連結社會的文化脈絡之中。

姚瑞中，「歷史幽魂」系列，2007。

藝術家石晉華因患有幼年型糖尿病，17歲開始日復一日監測身體狀態，因而意識到「身體」不僅是工具，更是精神實踐與鍛鍊的場域。〈走鉛筆的人〉是他歷經20年、積累約60次持筆行走的藝術創作，隱喻人生的輪迴，展開個人對於「存在」的省思。

侯怡亭，〈市場口──鶴樓〉，2010。（攝影中心提供）

劉秋兒以「行為藝術」為創作體，他在1991年共進行26次行為展演，每次都背著裝滿圖畫盒的大垃圾袋，到美術館等藝文空間尋找觀眾。然而，其作品〈繪畫秀〉並非是垃圾袋中的圖畫，而是以攝影記錄整個行動過程，表現「作畫與看畫」、「觀看與被看」之間永無止境的循環關係。

何孟娟，〈旋轉木馬〉，2008。

李小鏡〈自畫像〉，4幅自拍像，將自我形象分別演繹成猿猴形象、猿猴進化中、本來容顏、未來臉型，展現從過去到未來，人類形貌的演進歷程，具現人類對起源演化、獸性淵源等反思。

李小鏡，〈自畫像〉，1997。

何孟娟在〈旋轉木馬〉中，將自己裝扮成白雪公主、新娘、孕婦等不同形象，共同乘坐在旋轉木馬上，透過童話與現實的衝突並置，思索女性身分與自我追尋之間的疑惑與拉扯。

石晉華，〈走鉛筆的人〉，1996-2015。（攝影中心提供）

姚瑞中「歷史幽魂」系列作品，包括〈歷史幽魂〉、〈分列式〉、〈玉山飄浮〉等3件，擬仿8釐米影片放映效果，影像帶有明顯斑駁氛圍。姚瑞中將自己裝扮成蔣介石銅像，或在桃園「兩蔣文化園區」獨自踢著正步，或站立於龍潭「小人國遊樂場」的總統府模型前，或化身為玉山頂峰的領導者，飄浮空中揮手致意。以衝擊且具幽默影像手法，嘲諷過去政治遞嬗的詭譎氛圍。

施強，「施強肖像」系列，1876-1943。（攝影中心提供）

致穎的影像作品〈慢跑〉，將超市收銀機輸送帶當成跑步機，將賣場視為運動場地荒謬舉動引人發噱，企圖戳刺「日常生活」中的慣性思考，如何對人們產生制約。

張照堂，〈板橋1962〉，1962。（攝影中心提供）

◆「凝視自我」展期即日起至8月18日。

反身顯影

當藝術家將「我」當成最直接的靈感來源，但凡從日常觀察或紀錄出發，或以行為表演方式與社會互動抗衡，透過不同的影像媒材與形式創作，「以『我』為創作媒介」便能在作品中挖掘個人情感與認同的過程，反照出自我的「第二張臉」，進而創造更深刻的意義。

蘇匯宇自詡是一名「電視兒童」，童年至今依戀著電視節目，作品中常可見到他依循傳媒形式脈絡發展的創作，反芻對影視傳播的思考。〈槍下非亡魂──一個警告〉敘述鋪陳的節奏如MV與廣告，透過人物誇張化妝、槍擊動作和配音效果，偽做出一齣恐怖主義的聲明影片，他透過戲謔的手法，調侃傳播資訊的虛擬與真實。

李亦凡〈不好意思…請問一下這個怎麼打開〉作品聚焦於虛擬情境中的自我身分，鏡頭快速切換，誇張變形的人物身體穿梭於幽暗的異質空間，營造出拼接、碎片化的生產世界，以幽默又怪誕的方式，闡釋現代人與科技、影像、生活之間的關係，同時也隱含網路世代的內心掙扎。

張乾琦「時差」系列，是他在旅店空間中的自拍像，因時差而顯現疲憊的眼神與樣貌，是他工作生涯之中，長年飛行於異地的寫照。跨國界的移動更為方便的現代，當飄泊與移動成為人們的常態，卻帶來無眠的副作用。藝術家透過個人經驗，折射出文明生活之中，人們某一部分的精神狀態。

侯怡亭〈市場口──鶴樓〉在艋舺西本願寺的古蹟建築進行實地拍攝，她以攝影作品為基底，結合手工刺繡。將攝影以及針線縫合的紋樣疊加，創造一個複合的視覺衝突，使平面影像作品產生肌理質地，也呼應作品中，她喬裝後的身體形象放在公共空間中的碰撞與聚合，增添不同的省思。

高俊宏〈利豐的折射〉源於新北巿三峽區大豹煤礦的關廠故事，以此回溯歷史記憶、回應經濟自由化對傳統產業帶來的困境。他實地走進台灣山郊，以田野踏查的角度，檢視礦坑遺跡，並以個人身體影像與礦坑遺跡相互對話，勾勒過去事件的發生，企圖用藝術行動重新喚起空間的記憶。

排灣族藝術家拉勒俄嵐．巴耷玬（Ljaljeqelan Patadalj）〈自我可望〉中，他回到屏東瑪家鄉的山林，穿戴耆老傳下的衣物，這些物件是原住民傳統的中介物，也是保護身體的庇護物，更是權力的象徵物。影片中的他，動作緩慢如樹林空地中的微風，表現出他透過土地、環境、血脈生命等，重新定義當代青年在部落中的角色與定位。

◆「反身顯影」展期即日起至9月22日。

個人生命經驗呼應社會集體記憶

「多重鏡像中的自我身影」探討鏡像中自我的表現形式與自我影像的轉譯思維。藝術家透過自己的身體形象，連結自我、異己與他者之間的意識形態，更是企圖扣問當代影像生產者的主客關係。

從「凝視自我」的角度而論，自我形象與影像作品兩者相互碰撞後，彷彿更激盪藝術家深刻的體會與創作力。他們在作品中展現出的自我身影，無論是主觀意念的展演、異化經驗的創造、想像形象的再創、情感結構的投射，都透過影像的轉換與影像再現的特質，賦予新的意涵。

藉由這批以「自我身影」為主題的作品，得以看到日治時期寫真館攝影家的自我形象、戰後台灣攝影家自我身影、解嚴後台灣藝術家的自我影像，以及近年來當代藝術家們藉由新媒體科技媒介，展現自我樣貌的多元形式，將個人思想及社會現象引發的問題意識緊密扣連。更是藉此喻彼，映照出個人與他者間存在互文的關聯性。

觀眾透過不同的表現手法，發現凝視自我不再只是檢討狹隘地看與被看，更多的是形象與身分的投射、個人意識、文化背景、情感聯繫，以及企圖定位在社會中的角色，也足以思考，藝術家闡述自我生命經驗的同時，也應和了社會的集體記憶，最終成為時代的見證。

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