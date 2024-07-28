【藝術文化】文化奧運台灣館巴黎登場 以廟會辦桌展現台灣好客精神

台灣館開幕日首日發放至少500份台灣紀念品。（文化部提供）

〔記者董柏廷／巴黎報導〕相隔100年巴黎再度舉辦夏季奧運，伴隨的「文化奧運」（Olympiade Culturelle）也於法國時間27日下午5點登場。儘管巴黎奧運運動會開幕時天公不做美，所幸在文化奧運開幕前雨勢漸小。台灣將與法國、加拿大、捷克、印度等10餘國一同在巴黎拉維特園區（Parc de la Villette），連續15天帶來精采演出。首日由DJ問號、三個人、創造焦點與阿爆打頭陣演出。文化部表示，舞台以廟宇形象打造，也是將台灣人於廟埕看傳統藝術表演的文化記憶搬進巴黎。

充滿台味的電子花車「電光舞台」，白天可見廟宇的線條設計，夜晚成為絢麗奪目的舞台。（文化部提供）

文化部政務次長王時思表示，歷經2年的籌備工作與數週的搭建工程，台灣館的場佈、舞台等已順利完成，也由於事前的縝密規畫，台灣成為拉維特園區第1個取得安檢通過的國家，法國安檢官特別讚賞台灣在正式開幕前2天順利完成任務，「是超高效率的展現」。

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台灣館舞台設計靈感來自於台灣廟會、喜宴，做為舞台的「變形金剛」電子花車，加上「電光舞台」、「廟埕光場」、「辦桌慶典」、「寶島鬧台」等元素，讓世界各地的觀眾，在巴黎就能看見最具台灣味的文化風景。

活動策展人林昆穎說，為迎接這次國際盛事，在與法國當地團隊合作下，一一克服組裝技術及安檢，順利打造出充滿台味的電子花車「電光舞台」，從白天可見廟宇的線條設計，到夜晚搖身一變成為絢麗奪目的舞台，期盼帶給大家耳目一新的感受。

開幕首日，文化部準備了至少500份台灣品牌的紀念品，包括台灣啤酒、義美小泡芙、芒果乾等，現場發放給參與民眾，全數贈送完畢。接下來每日演出也會準備至少200份的紀念品現場發送。

文化部表示，法國時間7月27日起，連續15天的每個晚上，將有從台灣專程前來的24組團隊、122位藝術家，在這個舞台上帶來57場精采表演。以「自由之聲」、「島嶼風華」、「當代新藝」、「世界共融」4大主題，展現台灣的多元魅力。而現場以廟會及辦桌的熱鬧氛圍，搭配喜氣的紅燈籠、紅板凳與大圓桌等，則是將台灣人好客的精神帶到巴黎，歡迎全世界的朋友一起來同歡。

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