【藝術文化】台灣館再掀高潮 阿爆母語歌曲引爆巴黎 全場嗨唱TAIWAN

阿爆領軍團隊壓軸演唱多首母語創作歌曲，延續首演「節奏不需要翻譯」的熱度，一出場，觀眾就隨之尖叫暴動。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／巴黎報導〕文化奧運於法國活動邁入第2天，當地時間28日巴黎雨過天晴，台灣館入場民眾爆棚，不僅每日限量500份的茄芷袋與紀念品，在開放入場45分鐘內發送完畢，絡繹不絕湧進場的6,000名觀眾，更讓台灣館首度啟動人流管制。4組演出團隊DJ QuestionMark、三個人、創造焦點、阿爆，在第2天的演出更是火力全開，壓軸節目由阿爆率團隊演唱母語創作歌曲，場內近8成國外民眾跟著表演齊唱「Taiwan（台灣）」，氣氛瞬間燃到最高點。

駐法國代表處大使吳志中（左起）、文化部次長王時思、中華台北代表團團長林鴻道及夫人（後）、教育部部長鄭英耀、體育署署長鄭世忠等，於文化奧運台灣館合影。（文化部提供）

教育部長鄭英耀、體育署長鄭世忠、中華奧委會主席林鴻道也特別抵達文化奧運台灣館現場。鄭英耀表示，文化奧運讓世界看見台灣的多元，也希望藉由文化奧運的人氣，一起為台灣選手加油。

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台式紅板凳座無虛席，現場大「爆桌」，法國民眾自備野餐墊席地而坐。（記者董柏廷攝）

文化奧運第2日，台灣館現場出現一位穿著台灣國旗印花T-shirt的法國觀眾到場應援，身為道地巴黎人的他在受訪時表示，「為了支持台灣民主」，曾經在選舉期間到台灣環島2個星期，讓他深刻體會台灣與法國享有共同的「民主」價值，因此特地穿著台灣國旗T-shirt到場支持台灣。

阿爆領軍那屋瓦少女隊Kivi、Dremedreman曾妮、R.fu、鋼琴手Musa明馬丁，以及今年金曲獎最佳新人Makav真愛出場，也是在文化奧運的最後一場演出，延續首演「節奏不需要翻譯」的熱度，昨晚集結更多專程來看阿爆演出的觀眾，一登場台下就嗨翻天，現場立刻形成衝浪搖滾區，〈minetjus嚇一跳〉音樂一下，原本坐在紅椅頭的觀眾紛紛起身跟著跳舞。阿爆等人也將〈1-10〉的原本歌詞「Paiuan （排灣）」改成「Taiwan （台灣）」，全場隨之高唱，呈現演唱會等級的熱烈高潮，曲終時，在場觀眾「安可聲」維持近30秒，最終在阿爆加碼3首安可曲及全場大合照下，趕在超時前結束演出。

巴黎文化奧運台灣館將演出至8月10日，每天都有精采節目，接下來登場的包含三牲獻藝、戲曲新編及A Root同根生等團隊。台灣民眾也可至「台灣文化前進巴黎奧運」官網及文化部粉絲專頁，關注文化奧運團隊的表現。

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