【藝術文化】奇美音樂節9/21登場 陳毓襄與朋友的音樂饗宴 演繹蕭邦72首經典 10把典藏名琴輪番助陣

2024奇美音樂節，鋼琴家陳毓襄（左）將與小提琴家李宜錦（右）、大提琴家高炳坤（中）一同演出。（奇美博物館提供）

〔記者吳俊鋒、凌美雪／綜合報導〕每年都精心策畫的「奇美音樂節」，今年以「蕭邦」為主題，邀請樂評人焦元溥策畫，鋼琴家陳毓襄擔綱，在9月21日至11月15日間，推出1場專題演講、4場音樂會，搭配10把奇美典藏名琴，演繹72首蕭邦經典曲目。

2024奇美音樂節，將首度使用8把米蘭學派4大製琴家族的代表名琴。（奇美博物館提供）

奇美博物館表示，今年正逢蕭邦逝世175週年，特以「蕭邦大觀：陳毓襄與朋友的音樂饗宴」為題，策辦一系列活動。4場音樂會中，有2場獨奏會，分別是9月28日的「革命與創見」，陳毓襄將一口氣彈奏蕭邦的練習曲、前奏曲全集；10月26日「英雄與傳說」則將演奏蕭邦詼諧曲、敘事曲全集，包括家喻戶曉的第一組夜曲、最溫柔的《搖籃曲》與最威風的《英雄》波蘭舞曲等。

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10月19日「溫柔與豪情」室內樂音樂會，陳毓襄將與前NSO首席小提琴家李宜錦，以及大提琴名家高炳坤，共同演出蕭邦洋溢波蘭風的三重奏作品，加上法國巴黎製琴名家維姚姆（Jean-Baptiste Vuillaume）所打造的大小提琴助陣，開啟一場豐富的情感探索之旅。

最後壓軸是11月15日的「青春與史詩」，將與奧地利知名指揮家克里斯蒂安．阿爾明及國台交共同演出，呈現蕭邦《第1號鋼琴協奏曲》與拉赫曼尼諾夫《第3號鋼琴協奏曲》；現場將使用8把米蘭學派4大製琴家族的代表名琴，這也是米蘭名琴首度大規模登台演出。

「奇美音樂節」前3場音樂會在奇美博物館，11月15日在衛武營演出，早鳥票即日起開賣，詳詢OPENTIX。

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