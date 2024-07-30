【自由副刊】 自由副刊／關於【林榮三文學獎我最愛……】，編輯想說的是……

自由副刊／關於【林榮三文學獎我最愛……】， 編輯想說的是……

◎自由副刊

林榮三文學獎今年邁向第二十屆，過去十九屆比賽裡，共累積477篇得獎作。我們好奇，會不會有哪一篇作品，逃過了時間的追緝，始終占據讀者心頭？於是，舉辦了【林榮三文學獎我最愛……】徵文，收到數量頗豐的來稿，而有幾點觀察如下：

一，此獎自首屆開始設立小品文獎，每年選出十名得獎者，摹寫當代生活殊異光點，涵及各種階層，職業，年紀，短而準確的篇幅，非常適合與讀者互動，因而，來稿紛紛提及多篇小品文得獎作（甚至包括第一屆作品），並藉此分享被觸動的緣由，彷彿經驗的疊加，共鳴的發聲。

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二，相較於新詩獎、散文獎，每年備受矚目的短篇小說獎反而是較少被提及的一類。推測原因：是評審做為專業讀者與一般讀者之間的目光落差？是喜愛某篇獲獎短篇的讀者，敬畏專業、怯於發聲？是徵文的三百字篇幅，難以妥善安置對一個短篇的感想？確實，來稿中，讀者所鍾意文本，未必等同於獲獎名次。每篇作品，都有其不可知的讀者。

三，屆數較近作品，勢必有記憶猶新的優勢，甚至來稿有集中偏愛某幾篇作品的情況。然而，除少數可歸類於文學評論，多數讀者所寫，近於心得感悟，有時難集中焦點陳述。最終刊登的選文，無法盡顯來稿者所偏愛，但編者盡力使光譜延展。感謝所有來稿的參與者。●

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