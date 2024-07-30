【自由副刊】 萌芽橘／林榮三文學獎我最愛……〈煮飯花〉

（第一屆小品文獎．六二三）

◎萌芽橘

〈煮飯花〉最令我印象深刻。作者以潔淨簡練的筆觸寫看似平凡卻難能可貴的姊妹之情，令人稱羨。也讓我想起獨自撐持度過的青春。

從小在眷村附近長大的我，黃昏的巷口也常開滿五顏六色煮飯花。異地求學的我因為家變而生病，一天只在上課時綻放笑容，獨處時則得與憂鬱拔河。

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在父母恨鐵不成鋼的謾罵下，我在校方聯合心輔資源、醫生照護下畢業。當時多希望能有人像文中的姊姊對我說：「要想辦法用力活下去。厚著臉皮盡量拖累別人也沒關係。」然而我知人生而孤獨，也終將獨自離去。我沒有權利當纖弱的煮飯花，只能期勉自己餘生盡量當個堅強而溫暖的人。●

■此系列刊登完畢。

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