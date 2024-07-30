〈親子會客室〉學習一起面對恐懼

圖／達志影像

文／胡嘉偉

「爸爸！再等我一下！我很害怕！」下巴因受傷感到疼痛的大兒子，坐在車子後座不停地哭泣，遲遲不下車。

「我很怕打針。爸爸再等我一下，我好了就會下車。」兒子因為在教室玩耍時，下巴撞到桌角受傷，老師知會需要帶去醫院檢查傷口。

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等了約5分鐘，兒子終於下車。當我牽起他的手，一起步向急診室時，我仍可感覺到兒子的恐懼。對於他自己下車、肯去就醫的表現給予讚賞。一路上，兒子閉口不語，我原想說些什麼安慰的話，但選擇靜靜陪伴。好不容易走進醫院，但經醫生評估因傷口過大，需要縫針。兒子聽到「針」的關鍵字，害怕的情緒又展現且明顯。除了不停說不要打針，身體也不斷在顫抖，哭泣的聲音開始愈發大聲。過程中，我始終在旁，還好有兩位護理師在旁不停給予鼓勵和安慰。

不知過了多久，終於在一片哭聲中，完成打麻醉，以及縫針的動作。

步出醫院，我一樣牽著兒子的手。只是這次，我多了謝謝兒子的話，謝謝他的勇敢，也謝謝他願意面對的表現。這短短的過程中，做為爸爸的我學習同理、放慢節奏及更多的等待。說實話，自接到老師的電話那一刻起，我心裡深處是恐慌的；面對孩子受傷這件事，我思緒是混亂的。只是，我表現的方式是壓抑和隱藏的。故做堅強地和孩子面對恐懼。

這次事件給我很大的反省是，為什麼我不表現害怕呢？只因為我是爸爸的角色嗎？但，我是可以表現的。爸爸也是人，情緒的流露不分年齡，讓兒子知道我的不安沒有不妥。重要的是，我表現的方式以及怎麼回應孩子。

很短的一段插曲，卻使我上了一堂很棒的課。特別是面對孩子受傷、害怕就醫這件事的感受，以及自我的情緒覺察和展現。

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