【藝術文化】舞蹈空間攜手林文中 《庇護所》演繹台灣街頭人生相

雖然只是排練1個月的階段呈現，但舞者肢體加上環境音與詠嘆調，交織呈現遊民心境，已讓觀者感受頗強烈。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕舞蹈空間舞團邀請編舞家林文中編創新作，《庇護所》從台灣街頭故事尋找到新生的力量。藝術總監平珩昨（30）日邀請團隊進行一段階段性的短演，一種彷彿龍山寺周遭流浪者的訪談環境音加上詠嘆調，結合舞者肢體語彙，像一首城市底層角落的悲歌，將窒息苦悶的心聲轉化成舞，新作將於秋天在很有「庇護所」氣氛的舞蹈空間演出。

對音樂特別有敏感度的林文中，過去也曾多次與舞空合作，但多以恢宏的交響樂在大型劇場展開瑰麗又瀟灑的舞蹈，這次回到小劇場特質的舞空基地，將邀觀眾環坐四周，以最親近的視角觀看舞者所傳達的不同的人生相。

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林文中說，一直以來，他對亞洲的躺平族感到好奇，像電影《大象席地而坐》那種小人物故事，因此想到編一個述說「蒼白而徒勞無功」的小品，生活上沒有出路，但精神總要找到寄託，而舞空地下室的表演空間意象，則讓他想到「庇護所」。

誰不想要一個可以棲身的庇護所，有形的庇護所或許還不難找，但可以全然接納與包容的庇護所呢？如同昨天呈現的片段，舞者化身遊民，每個人手持著為天、為家、為被的厚紙板，在類似龍山寺附近的街頭角落，尋找著不屬於自己的棲身之地，有時也互相取暖，或在不經意的聊天裡問對方：「你怎麼會來這裡？」

林文中說，台灣記錄片導演黃庭輔在《4891》中，冷冷記錄貓、狗、神像、遊民、流鶯等等被遺棄的殘障者、病婦，或無事可做的流浪人們，在昏暗天色下伴著寺廟梵音共譜流浪曲。他決定全舞運用《4891》中「無家者」的訪談為背景音效，讓舞者以蒼白的詼諧詮釋邊緣人的身體故事，同時描述社會底層努力生活的悲壯宿命。但在環境音效中，也穿插了一些歌劇女聲，撫慰所有情緒的掙扎。

平珩說，希望社會大眾都能正視與同理社會底層引發的無奈與反思，儘管各有所想，還是要找到一個「庇護所」，想想人生海海，如何編成燦爛的海海人生。10月24至27日演出。

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